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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۱

اعلام آمادگی وزارت کار برای افزایش ظرفیت‌ تولید کاغذ در کشور

اعلام آمادگی وزارت کار برای افزایش ظرفیت‌ تولید کاغذ در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برای افزایش توان تولید کاغذ در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران اظهار امیدواری کرد که سال آینده از ظرفیت این وزارتخانه برای پربارتر شدن نمایشگاه و ارائه خدمات‌رسانی بهتر به علاقه‌مندان به ویژه مخاطبان این وزارتخانه استفاده شود.

وی پیشنهاد داد، برای افزایش توان تولیدی کاغذ در کشور، از ظرفیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مانند مجموعه نکا، بیستون کرمانشاه و کاغذسازی کاوه استفاده شود.

در این دیدار رئیس نمایشگاه کتاب با اشاره به مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در این دوره گفت که نمایشگاه کتاب ایران از لحاظ وسعت و تعداد بازدیدکننده‌ها از نمایشگاه‌های بزرگ دنیا است.

کد مطلب 6109199

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