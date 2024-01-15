۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

فولاد بازیکن سپاهان را جذب کرد

اهواز - احسان پهلوان با عقد قرارداد رسمی و ۱.۵ ساله به عضویت فولاد خوزستان در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تقویت تیم فوتبال بزرگسالان فولاد خوزستان، احسان پهلوان هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان به جمع شاگردان ایگناسیو مارتینز ملحق شد.

پهلوان که در گذشته نیز پیراهن فولاد خوزستان را برتن کرده، بعد از توافق با بهرام رضائیان سرپرست مدیرعاملی باشگاه، بار دیگر به عضویت این تیم در آمد.

این بازیکن که نیم فصل اول لیگ برتر را در سپاهان سپری کرد، با اخذ رضایتنامه از این باشگاه قرارداد جدیدش با فولاد را به مدت یک فصل و نیم به امضا رساند.

پهلوان علاوه بر فولاد و سپاهان، سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و ذوب‌آهن را هم در کارنامه دارد و با شروع تمرینات کارش را در اهواز دنبال خواهد کرد.

