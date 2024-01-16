گامی دیگر در رعایت الزامات زیست محیطی در شرکت پالایش نفت تهران

به‌گزارش خبرگزای مهر، حامد آرمان‌فر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به الزامات محیط زیستی که برای پالایشگاه تهران در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: طبق مذاکرات صورت گرفته با سازمان محیط زیست الزامی برای پالایشگاه تهران تدوین شد که بر اساس آن پروژه بازیابی گازهای ارسالی به سیستم مشعل پالایشگاه(Flare Gas Recovery) با رویکرد زیست محیطی و در راستای قانون هوای پاک اجرایی شود.

وی با بیان اینکه پالایشگاه تهران در دهه پنجاه نمایی از شعله برافراشته فلر داشت اما اکنون با اقداماتی که صورت گرفته است ورودی‌ها به گاز فلر کاهش یافته است گفت: با این حال به جهت همکاری با محیط زیست پروژه FGR در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران افزود: پروژه بازیابی گازهای ارسالی به سیستم مشعل با رویکرد زیست محیطی در شرکت پالایش نفت تهران اجرایی خواهد شد مجوز آن از هیأت مدیره اخذ شده و کار مطالعات پایه و تفصیلی شروع شده و بزودی پروژه وارد فاز اجرا می‌شود.

آرمان‌فر با بیان اینکه بازرسی کل استان تهران اجرای این پروژه را تکلیف کرده و ما نیز آن را پذیرفته‌ایم، مجوز لازم اخذ شده و برای کوتاه شدن فرایند کار در حوزه مطالعات پایه از پالایشگاه‌های دیگر کمک گرفته‌ایم که یک گام بزرگ رو به جلو باشد، اظهار کرد: مناقصه محدودی را برگزار و این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پالایشگاه تهران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، گام‌های بزرگ محیط زیستی جهت ارتقا کیفیت بنزین ( پروژه CCR) و تصفیه پساب جنوب تهران برداشته و به زودی مگا پروژه کیفی سازی نفت کوره در این شرکت آغاز خواهد شد، گفت: این در حالی است که شرکت پالایش نفت تهران در سال ۱۴۰۱ بین شرکت‌های پالایشی کشور رتبه نخست محیط زیست را به دست آورده است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران در پاسخ به این سوال که در حال حاضر میزان آلایندگی پالایشگاه چقدر است، گفت: روزانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز در تهران سوزانده می‌شود، و سهم پالایشگاه تهران ۰۸/۰ درصد است.

وی ادامه داد: کل مصرف سوخت پالایشگاه تهران نیز گاز است یعنی آلایندگی در محدوده حداقل و استاندارد است. همچنین بیش از دو سال است که مصرف مازوت در این پالایشگاه قطع شده و نظارت ویژه‌ای از سوی سازمان محیط زیست روی این موضوع وجود دارد.

به گفته آرمان‌فر علاوه بر اینکه در کوره‌های مهم آنالایزر آنلاین وجود دارد و Flue Gasبصورت لحظه‌ای پایش می‌شود، با این حال متعهد شدیم که پروژه نصب دوربین پایش آنلاین روی شعله (Flare) را اجرایی کنیم. در این راستا سفارش نصب چند دوربین پایشگر داده‌ایم که روی فلر نصب شود و تصویر آن به صورت آنلاین برای بازرسی کل استان تهران و سازمان محیط زیست ارسال شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان آلایندگی پالایشگاه تهران در حد بسیار کم و استاندارد است چراکه فقط گاز در این پالایشگاه به عنوان سوخت مصرف می‌شود. این در حالیست که شرکت پالایش نفت تهران بدون توجه به جریان سازی های صورت گرفته در خصوص مدیران و متخصصین با استمرار در فرآیند تولید ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، با جدیت خدمت رسانی به جامعه را با پاسخگویی مسئولانه همچون گذشته در الویت اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.

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