علم و عمل سبب قدر و منزلت آیت الله روحانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی عصر دوشنبه بیست و چهارمین سالگرد ارتحال مشعل فروزان خطه شمال کشور، آیت الله شیخ هادی روحانی با بیان اینکه زمین از مظاهر خلقت آفرینش به شمار می‌رود تصریح کرد: پیامبر عظیم الشان اسلام مردم و انسان‌ها را به قطعات زمین تشبیه کرده اند و برخی آن قدر قیمت دارند که ارزششان بیش از هر چیزی است.

وی با عنوان این که برخی دیگر از انسان‌ها همانند زمین شوره زار هستند و ارزشی ندارند، تصریح کرد: خداوند این توانایی را در وجود همه انسان‌ها قرار داد که خودشان را بشناسند و قیمتی شوند.

وی با اظهار این که اگر انسان از ذخایر نهفته در درونش استفاده نکند، همانند زمین شوره زاری می‌شود، افزود: علم و عمل، معرفت و دانش سبب ارزش و قیمت انسان می‌شود، گفت: عمل صالح انسان را بالا می‌برد و قیمت می بخشد.

آیت الله مروی خدمت به مردم و دین کردن و خود را وقف بندگان خدا برای قرب الی الله کردن راسبب ارتقای انسان وارزش وی دانست و گفت: آیت الله فقید روحانی از دسته کسانی بود که با علم و عملش قیمت پیدا کرد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: خدمات گسترده آیت الله روحانی در ساخت‌های مختلف و تأسیس حوزه علمیه و فراهم کردن بستری برای تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) از جمله کارهای برجسته این عالم فقید است.

وی تصریح کرد: آیت الله روحانی آنچه را که وظیفه می‌دانست انجام داد و رهبر معظم انقلاب نیز از آیت الله روحانی به عنوان عالم خدوم، شخصیتی کم نظیر یاد کردند.

وی افزود: به گونه‌ای در جامعه سیر و سلوک داشته باشیم که مردم از نگاه به ما در آرامش باشند.

آیت الله مروی خدمت به مردم را سیره انبیا واولیاء، کمال و عزت دانست و خدوم بودن را از ویژگی برجسته آیت الله روحانی یاد کرد.