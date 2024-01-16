مانیتورهای قاچاق به بازار تبریز نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر حمل و انتقال کالای قاچاق با یک دستگاه خودروی شوتی به تبریز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی، خودروی شوتی و حامل قاچاق را در ورودی تبریز متوقف و در بازرسی از آن ۳۵۰ دستگاه مانیتور خودرو خارجی قاچاق کشف کردند.
سردار محمدیتشریح کرد: برابر اعلام کارشناسان امر، ارزش کالایمکشوفه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با بیان اینکه در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اطلاعات و اخبار در زمینه قاچاق کالا را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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