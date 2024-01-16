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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۲۱

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:

مانیتورهای قاچاق به بازار تبریز نرسید

مانیتورهای قاچاق به بازار تبریز نرسید

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۳۵۰ دستگاه مانیتور قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر حمل و انتقال کالای قاچاق با یک دستگاه خودروی شوتی به تبریز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی، خودروی شوتی و حامل قاچاق را در ورودی تبریز متوقف و در بازرسی از آن ۳۵۰ دستگاه مانیتور خودرو خارجی قاچاق کشف کردند.

سردار محمدی‌تشریح کرد: برابر اعلام کارشناسان امر، ارزش کالای‌مکشوفه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اطلاعات و اخبار در زمینه قاچاق کالا را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5995658

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