اجرای طرح تغییر الگوی کشت در فضای سبز شهری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر نظری در کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورای شهر، با تاکید بر استفاده از درختان کم آببر در حوزه فضای سبز افزود: با توجه به بحران آب و بارشهای کم؛ لازم است در کاشت درخت و فضای سبز از درختان کم آب بر و بوتههای بومی استفاده شود.
نظری با اشاره به اهمیت افزایش سرانه فضای سبز و نگهداری آن، اظهار داشت: لازم است هرگونه اقدامی در خصوص اجرای طرحهای فضای سبز، با هماهنگی کمیسیون خدمات شهری شورای شهر صورت پذیرد.
وی با اشاره به احداث پارکهای فرامطقهای اکباتان و ولایت در همدان، اضافه کرد: این دو پارک ظرفیت خوب گردشگری و تفریحی است و میطلبد طرح و برنامهریزی های مناسبی برای آن تدوین شود.
وی با بیان اینکه با برنامهریزیهای دقیق و علمی میتوان طرحهای آبخیزداری را اجرا کرد، افزود: در کوهها و مراتع مسئله آبخیزداری بسیار حائز اهمیت است و شهرداری باید وضعیت آبخیزداری را در دو پارک فرا مطقهای همدان اعمال کند.
استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه برای ایجاد فضای سبز شهری باید از فناوریهای روز دنیا در زمینه ارتقای سطح کیفی و کاهش هزینههای نگهداری استفاده کرد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای غلبه بر مشکل کم آبی؛ استفاده از پساب تصفیهشده فاضلاب مطابق با استاندارد محیط زیست در تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز است.
نظری ادامه داد: همدان با کمبود شدید منابع آبی مواجه شده است و از این رو در کنار اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت و مدیریت توزیع و مصرف آب فضای سبز، بازچرخانی آب و تصفیه پساب شهری به منظور استفاده در آبیاری فضای سبز، باید از سیاستهای مدیریت شهری باشد.
وی همچنین به معضلات ترافیکی شهر با تردد وانت بارها اشاره کرد و گفت: مشاهده میشود در برخی از مناطق وانت بارها در فضای سبز پارک میکنند و این باعث تخریب فضای سبز میشود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بر ساماندهی وانت بارها تاکید کرد و گفت: مناطق چهارگانه باید در این زمینه وارد شوند.
وی ساماندهی روز بازارها را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه به اینکه بودجهای برای این موضوع لحاظ شده است باید با مطالعه و پشتوانه علمی در زمینه ساماندهیها اقدام شود.
نظری تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای تدوین بودجهلازم است، شهرداری طرح مورد نظر ساماندهی روز بازارها را به شورا ارائه دهد.
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