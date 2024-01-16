حمله وحشیانه شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که شهرک نشینان صهیونیست حمله‌هایی را علیه شهروندان فلسطینی انجام داده اند به طوری که این اشغالگران به منزل نمر عواشره یک فلسطینی در منطقه سنجل واقع در شمال رام الله یورش برده و اموال وی را تخریب کردند.

فعالان فلسطینی در فضای مجازی تصاویری را منتشر کردند که نشان می‌دهد شهرک نشینان صهیونیست خودروهای فلسطینی‌ها را در جریان حمله به منطقه سنجل تخریب کرده اند.

چند ساعت قبل از این حمله نیز عناصر صهیونیست به خودروهای فلسطینی‌ها در منطقه حواره واقع در جنوب نابلس حمله کردند.

این در حالی است که پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی نیز شهرک نشینان صهیونیست، فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی را تحت اذیت و آزار روزانه قرار داده و حتی به سمت آن‌ها شلیک می‌کردند.

این اشغالگران با استفاده از سلاح‌های گرم خود باعث ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینی‌ها و آن‌ها را زخمی می‌کنند. زمین‌های کشاورزی، خودروها و خانه‌های شهروندان فلسطینی از این حمله‌های شهرک نشینان وحشی در امان نیستند.