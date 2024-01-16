۸۲ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار تفتان اینترنت پرسرعت دارند

علیرضا شهنوازان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: شاخص دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان به اینترنت پرسرعت از ۲۷ درصد سال ۹۸ به ۸۲ درصد کنونی رسیده و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال را برای بهبود وضعیت ارتباطات تلفنی و اینترنت هزینه کرده است.

وی ادامه داد: ارتقا تکنولوژی سایت ایرانسل منطقه توزکی از ۲ جی به ۳ جی و ۴ جی ایجاد سایت جدید ایرانسل در مناطق کم زرد، ماریشان، گلنگور، حاجی اباد شهید رسولی، موسی آباد چاه احمد، محراب آباد، احداث سایت همراه اول در منطقه رودگلی چاهوک؛ ارتقا تکنولوژی سایت‌های همراه اول مناطق ناصر آباد، بیدک پایین، سنیب، سهراب آباد، کاواری و کهنک از ۲G به ۴G از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رود.

وی اجرای هفده سایت ۳ جی و ۴ جی شبکه‌های وب در مناطق شند، نازیل، سیاه کوت انجیره، محمدآباد، بی دان سرزه، مورتک پایین، اناری، ملک آباد شندک، سازینک، الله اباد، شهید آیت، تودلنگ، غریب آباد، درودی نرون، دجنگ بالا، چاهک را از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات و مخابرات عنوان کرد.

شهنوازان در ادامه، اجرای ۶۸ کیلومتر فیبر خاکی مسیر دهپابید به نوک آباد، نعمت آباد گوهرکوه را از دیگر برنامه‌های اولویت دار دولت برشمرد.