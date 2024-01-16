به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه پنج‌جلدی «داستان های بی دانه» نوشته محمد میرکیانی به‌تازگی در قالب یک‌جلد توسط انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی) منتشر و روانه بازار نشر شده است. این‌مجموعه به‌عنوان زیرمجموعه «کتاب‌های پروانه» برای گروه سنی کودکان منتشر شده است.

محمد میرکیانی به‌عنوان نویسنده «‌داستان‌های بی‌دانه» در مقدمه این مجموعه کتاب آورده است: «همان‌طور که انگور بی‌دانه داریم، داستان بی‌دانه هم داریم! همان‌طور که انگور بی‌دانه راحت خورده می‌شود، داستان بی‌دانه هم آسان خوانده می‌شود! در کتاب‌های پنج جلدی داستان‌های بی‌دانه، شما خیلی راحت و آسان، بچه‌داستان‌هایی را می‌خوانید که برای کمی «فکر کردن» نوشته شده‌اند. اگر بعد از خواندن هر یک از داستان‌های بی‌دانه، شما تنها به اندازه یک «حبه انگور» فکر کنید، من پاداشم را گرفته‌ام!.»

داستان‌های بی‌دانه در برگیرنده ۵۰ داستان بسیار کوتاه با محوریت بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی برای کودکان است. کلاغ‌ها و باد، سکه و سنگ، روباه شیرنشان، حرف‌های تلفن، آدم باهوش، پا به پا، مورچه و دیوار، سرگذشت یک مداد و دو برگ و غیره از جمله قصه‌های این کتاب هستند.

محمد میرکیانی نویسنده فعال ادبیات کودک و نوجوان که بیشتر مطالعات و فعالیت‌های او در زمینه ادبیات، به‌خصوص ادبیات کهن، تاریخ، روان‌شناسی و شعر است. تاکنون نزدیک به ۸۰ کتاب منتشر کرده است. مجموعه ۱۰ جلدی «قصه ما مثل شد»، مجموعه ۵ جلدی «حکایت‌های کمال» و «همیشه قصه‌ای هست» از جمله آثار منتشر شده او در انتشارات به‌نشر است.

این کتاب با ۱۸۰ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۱۸۰ هزار تومان عرضه شده است.