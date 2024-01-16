به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تصفیه کننده گاز آرگون به همت متخصصان شرکت کنترل سیستم ابزار نوین تولید شده‌است. این شرکت در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی و سیستم‌های جانبی همکاری گسترده ای با صنایع کشور از جمله سیمان، ریخته گری، فولاد و…. مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی دارد. این شرکت علاوه بر ارائه و فروش بهترین دستگاه های آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای جهانی توانسته با ارائه خدمات پس از فروش، نصب و راه اندازی، تأمین قطعات یدکی و آموزش های مقدماتی و پیشرفته گام مؤثری در جهت رفع نیازهای صنعتی بردارد.

از دیگر محصولات این شرکت می توان به دستگاه های XRF, XRD و کوانتومتر، دستگاه های آماده سازی نمونه از قبیل آسیاب، پرس، فیوژن، تراش نمونه، پولیشر و سیستم های حمل نمونه، دستگاه تصفیه گاز آرگون (Gas purifier)، نمونه های استاندارد، CRM, RM, SUS از شرکت‌های MBH , BAS، انواع پمپ های خلأ روتاری، خشک، توربومولکولار و دیافراگمی، اجرای انواع اتوماسیون صنعتی به همراه طراحی کامل سیستم های الکترونیکی و نرم افزاری و .... اشاره کرد.

علیرضا سلامی، مدیرعامل شرکت کنترل سیستم ابزار نوین در خصوص عملکرد دستگاه تصفیه‌کننده گاز آرگون گفت: اکثر گازهای بی اثر (به ویژه آرگون) که به شکل کپسول جهت استفاده دستگاه های آنالیز در صنعت وجود دارند، در معرض آلودگی هستند چون قبل از ورود به دستگاه‌های آنالیز از یک مانومتر عبور می‌کنند و در معرض آلودگی قرار می گیرند. این آلودگی می‌تواند سبب ناکارآمدی دستگاه های آنالیز از قبیل کوانتومتر GC ، ICP ... شود. نصب یک عدد فیلتر گاز آرگون در خط، بین کپسول گاز و دستگاه آزمایشگاهی این اطمینان را ایجاد می‌کند که ناخالصی های گاز موجود در کپسول به حداقل برسد.

وی ادامه داد: در دستگاه های کوانتومتر که جهت آنالیز فلزات استفاده می‌شوند برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها مثل اکسیدها و کاربیدها به قسمت های حساس اپتیکی و همچنین برای ایجاد یک محیط شیمیایی مناسب در محفظه اسپارک دستگاه و در نتیجه افزایش دقت پایداری آنالیز دستگاه تصفیه گاز استفاده می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم در دستگاه‌های کوانتومتر آنالیز نمونه های چدنی است که تقریباً بدون استفاده از فیلتر گاز آرگون امکان پذیر نیست؛ لذا استفاده از فیلتر گاز آرگون جهت کارخانه‌های فولادی و چدنی ضرورت دارد. همچنین در دستگاه‌های کوانتومتر رومیزی نیز برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به قسمت‌های حساس اپتیکی و وارد شدن صدمه به دتکتور CCD استفاده از دستگاه تصفیه ضرورت دارد.

به گفته سلامی، نصب یک عدد فیلتر گاز آرگون در خط بین کپسول گاز و دستگاه آزمایشگاهی این اطمینان را ایجاد می‌کند که ناخالصی های گاز موجود در کپسول به حداقل برسد. کل ناخالصی‌ها به کمتر از ۱VPM می‌رسد فیلتر گاز آرگون شامل سه تیوپ جهت جذب ناخالصی‌های موجود در کپسول است که بر اساس نیاز و کاربرد فیلتر گاز قابلیت نصب یک یا هر سه تیوپ جاذب ناخالصی ها امکان پذیر است.

وی افزود: از مزایای این محصول استفاده از اتصالات مناسب گاز جهت لوله کشی گازهای آرگون، هلیوم و ...است به نحوی که حتی زمانی که اتصال دستگاه تصفیه از منبع گاز قطع شود دستگاه تحت آلودگیها و ناخالصی های هوا قرار نمی گیرد. علاوه بر این، دستگاه تصفیه گاز نیاز به تعمیرات اساسی ندارد و نگهداری و حتی تعویض تیوپ های آن در هنگام ضرورت به سادگی امکان پذیر است. دستگاه مجهز به ترموکوپل و نمایشگرهای داخل کوره فیلتر است و همچنین مجهز به سنسور حرارتی است که در هنگام افزایش دمای دستگاه می‌تواند برق دستگاه را قطع کند. همچنین، به دلیل استفاده از قطعات الکترونیک با قدرت مناسب و طراحی خاص در برابر نوسانات غیر عادی برق مصون بوده و عملکرد بهینه و قابل اطمینان طولانی مدت را دارا میباشد و از مصرف برق مناسبی برخوردار است.

در صورت لزوم (بنا به درخواست مشتری) امکان نصب سنسور فشار برای هنگامی که گاز کپسول به اتمام می رسد و همچنین شیر برقی های ورودی و خروجی گاز برای حالات خاص وجود دارد.

مدیرعامل شرکت کنترل سیستم ابزار نوین، در خصوص هزینه تمام شده ساخت تصفیه کننده گاز آرگون CS_۲۲۰۰ گفت: این محصول سفارشی ساز است و بنا به خواست مشتری از ۶۴ میلیون تومان تا ۱۶۰ میلیون تومان نوسان قیمت دارد این در حالی است که قیمت نمونه مشابه خارجی این دستگاه چیزی حدود سه میلیارد تومان است و ما با بومی سازی آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صرفه جویی ارزی را رقم زده ایم.

وی ادامه داد: ما سالانه ظرفیت تولید ۱۰۰ نمونه از این دستگاه را داریم ولی اگر کمک دولتی برای خرید مواد اولیه آن داشته باشیم، می توانیم این میزان را ارتقا دهیم. در حوزه صادرات هم با روسیه قرارداد داریم و تا کنون سه عدد از این دستگاه ها را به این کشور صادر کرده ایم.

سلامی در پایان در خصوص تعداد افرادی که به همت این شرکت دانش بنیان مشغول به کار شده اند؛ افزود: سال ۱۳۸۲ با چهار نفر شرکت را راه اندازی کردیم و در حال حاضر موفق به اشتغال ۳۷ نفر تمام وقت و ۲۰ نفر پاره وقت شده ایم.