همت جمعی ائمه جمعه در مسیر تجلی گفتمان نماز در کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در بیست و ششمین اجلاس سراسری نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور، ائمه جمعه را پرچم دار هدایت خلق و مشعل‌های هدایت مناطق دانست و اظهار داشت: اجلاس ائمه جمعه کشور، مجمع العلماء و مجمع الذاکرین و مجمعی صمیمی و بی‌تکلف است.

وی بررسی وظایف مشترک در ارتباط با امت و جامعه اسلامی و دریافت آخرین اوامر از امام مسلمین و هماهنگی و انسجام و تجدید میثاق را از مهم‌ترین اهداف این اجلاس دانست و ابراز داشت: این جلسات فرصتی مغتنم در مسیر همفکری در مسیر اجرای اوامر ولایت است.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، برگزاری اجلاس در ماه رجب، ماه فرود نعمت‌های الهی و مغفرت و برکت بر دل‌های مؤمنین را مغتنم شمرد و با اشاره به فرازهایی از روایت امام هادی علیه السلام در راستای وظایف و مسئولیت‌های علما گفت: امام هادی علیه السلام می‌فرمایند «اگر بعد از غیبت قائم ما، نبود وجود علمایی که به سوی او می‌خوانند و به وجود او رهنمون می‌شوند و با حجت‌های الهی از دین او دفاع می‌کنند و بندگان خدا را از دام‌های ابلیس و پیروان او می‌رهانند، بی گمان همه مردم گرفتار ارتداد شده و از دین خدا بر می‌گشتند».

وی بر اهمیت حفاظت و صیانت از نسل جوان، با اشاره به پیروزی‌های بزرگ جبهه مقاومت، از تحرکات منطقی و استحکام ادبیات دیپلماسی وزیر امور خارجه کشورمان تقدیر کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای محراب، اظهار داشت: علمای شهید محراب با علم و فضیلت و نور و با حال خوش معنوی و تقوا و روحیه جهادی، مؤسسین نهاد امامت جمعه و جریان ائمه جمعه در کشور هستند.

حاج علی اکبری صفا و بی تکلفی ائمه جمعه در این اجتماع بزرگ را بسیار مغتنم و حضور علمای تراز در این اجتماع را الهام بخش توصیف نمود و اظهار داشت: باید همت جمعی ائمه جمعه، مبتنی بر سلیقه، همت و روحیه جهادی را در مسیر تجلی گفتمان نماز در کشور، به ویژه در میان نسل جوان ستود.

حجت‌الاسلام علی اکبری بر اهمیت بیان معارف قرآنی و تفسیر آیات الهی و بکارگیری تمام ظرفیت‌ها برای نهادینه سازی معارف قرآنی در ساحت‌های مختلف اجتماعی تصریح کرد و ابراز داشت: جهت گیری ائمه جمعه و استفاده از جایگاه نماز جمعه برای اشراب گفتمان نماز و زکات در سطوح مختلف اجتماعی، بسیار ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توجه به مساله مهم و سرنوشت ساز انتخابات تصریح کرد و ابراز داشت: انتخابات نه تنها فی نفسه مهم است، بلکه در این دوره از اهمیت ویژه ای برخودار است.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر این که امام خمینی (ره) و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی مسئله انتخابات را محور اصلی در جامعه پردازی و شکل گیری نظام امت و امامت می‌دانند و تعابیر عجیبی را برای آن تبیین نموده اند، گفت: «پرچم مردم سالاری دینی»، «پتک امت بر سر مستکبرین»، «عزت و آبروی ملی»، «پشتوانه امنیت ملی»، «پرچم افتخار جمهوری اسلامی» و «هوای تازه به جامعه» و… بخشی از تصریحات رهبر انقلاب در رابطه با موضوع انتخابات است.

وی با بیان این که انتخابات با تمام ویژگی‌هایی که دارد در وضعیت پیرامونی دولت انقلابی، پساکرونا و پسافتنه و در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی حساس، بسیار مهم است، تصریح کرد: این وظیفه مشترک ماست تا بر اساس راهبردهایی که رهبر معظم انقلاب معین کردند، اعم از راهبرد مشارکت، مراقبت، سلامت و امنیت، به عنوان جمعی دارای رسالت بزرگ، بتوانیم کاری کارستان را رقم بزنیم و در این مقطع، نقش منحصر به فردی که ائمه جمعه دارند را به خوبی متجلی نمائیم.