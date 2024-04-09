برگزارکنندگان محافل قرآنی کشور از تجربیات همدیگر استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورایعالی قرآنی شهرستان لامرد با حضور حجتالاسلام حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، حجتالاسلام آزاد امامجمعه لامرد، حجتالاسلام سید جواد موسوی مسؤول قرارگاه قرآنی شهرستان لامرد و فعالین عرصه قرآنی شهرستان در دفتر امامجمعه این شهرستان برگزار شد.
حجتالاسلام موسوی دبیر شورایعالی قرآنی شهرستان لامرد در ابتدای این دیدار گفت: الحمدلله در بحث قرآنی شهرستان کارهای خوبی طبق گزارشات برگزارکنندگان جلسات قرآنی انجام شده است که از آن جمله میتوان به پرورش قاریان و حافظان کشوری و برتر استان در گروه قرآنی اسرا و برگزاری بیش از ۸۹ جلسات خانگی قرآن کریم در این شهرستان اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی آموزشوپرورش شهرستان لامرد در ماه مبارک رمضان و راهیابی ۱۱۹ دانشآموزان به مراحل ۱۴ گانه پایانی گفت: چشمانداز ما این است که ۵۰ نقطه قرآنی را در شهرستان لامرد داشته باشیم.
در ادامه حجتالاسلام آزاد امامجمعه لامرد با ابراز خشنودی از حرکات قرآنی شهرستان به سابقه لامرد در امور قرآنی اشاره کرد و گفت: از قدیمالایام مکتبخانههایی داشتیم که دانشآموزان تابستانها در آن جا فعالیت قرآنی داشتند و امروزه هم شاهد برپایی محافل قرآنی به همراه تفسیر و بیان احکام در حسینیهها هستیم و باید این حرکتها تقویت شود.
سپس حجتالاسلام سید مصطفی حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور به مغتنم دانستن دورهمیهای پیرامون مسائل قرآنی و فرهنگی گفت: دور هم نشینی برای کارهای قرآنی و فرهنگی بسیار بابرکت است و باید این فرصتها را مغتنم شمرد و در این نشستهاست که امدادهای غیبی هم شامل حالمان میشود.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تأکید بر اینکه اگر ارادهها در عرصههای قرآنی و فرهنگی راسختر باشد نتایج بهتری هم میتوانیم بگیریم، افزود: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب باید جلسات خانگی قرآن کریم و مساجد قرآنی را پیگیری کنیم که این دو امر سازنده و حرکتدهنده مسائل معنوی کشور بوده است و ایکاش در این دو زمینه کوتاهی و غفلت نمیشد.
عضو میز قرآنی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: اگر به تاریخ قرآنی شهرستان لامرد نگاه کنیم و میبینیم که اگر این فعالیتهای قرآنی در این شهرستان وجود نداشت مسائل فرهنگی این شهر با مشکلات جدی روبرو بود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به برگزاری برنامه مشابه قرآنی در سطح کشور گفت: چه خوب و عالی میشود که برگزارکنندگان این مراسمات در کنار همدیگر قرار گیرند و از ایدهها و نظریات یکدیگر برای بهبود بخشیدن به برنامههای قرآنی خود استفاده کنند.
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