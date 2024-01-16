ساخت دستگاه تصفیه هوا با فناوری پلاسمای سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری بین‌المللی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بهره‌گیری از فناوری پلاسمای سرد دستگاه‌های تصفیه‌کننده هوا تولید می‌کند که کارآیی بالاتری نسبت به تصفیه‌کننده‌های متداول دارد.

در طول دوره‌های آلودگی هوا و حضور ذرات مختلف، ممکن است این طور به نظر برسد که تمیزترین هوا برای تنفس، هوای داخل خانه‌ها و فضاهای سرپوشیده است؛ ولی متأسفانه، این طور نیست. آلودگی هوا در خانه می‌تواند ۲ تا ۵ برابر بیشتر از آلودگی هوا در فضای باز باشد. به این علت که علاوه بر آلودگی‌های خارجی که وارد خانه‌های ما می‌شود،منابع آلودگی داخلی هم وجود دارد. این آلودگی‌ها شامل گرد و غبار، ذرات هوا، ویروس‌ها، باکتری‌ها، موهای حیوانات خانگی و ترکیبات آلی موجود در شوینده‌ها، فرش‌ها، پرده‌ها و غیره هستند.

شما ممکن است از این آلودگی‌ها آگاه باشید و از فیلترها و تصفیه‌کننده‌های هوا استفاده کنید. با این حال لازم است بدانید که این فیلترها نمی‌توانند تمام آلودگی‌های هوا مانند ذرات بسیار کوچک، ویروس‌ها و باکتری‌ها را از بین ببرند.

شرکت پویا فناوران یسان در پارک علم وفناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توانسته است با استفاده از فناوری پلاسمای سرد دستگاه‌های تصفیه و ضدعفونی‌کننده هوا تولید کند که می‌توانند اکثر آلاینده‌های موجود در فضای بسته را به طور چشمگیری کاهش دهند.

فناوری پلاسمای سرد به دلیل عملکرد در دمای پایین (حدود دمای اتاق) و ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به عنوان یک فناوری پیشرفته می‌تواند در تجهیزات صنایع مختلف از جمله دستگاه‌های تصفیه و ضد عفونی‌کننده هوا و لوازم خانگی (اسپلیت‌ها، یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و... ) به کار گرفته شود. پلاسما به عنوان چهارمین حالت ماده شناخته می‌شود و مجموعه‌ای از یون‌ها، الکترون‌ها، ذرات خنثی، رادیکال‌ها و گونه‌های فعال است که که با اعمال تفاوت ولتاژ بین دو الکترود تولید می‌شوند.

پلاسمای سرد یک فناوری سبز و دوستدار محیط زیست است؛ از جمله ویژگی‌های این فناوری می‌توان به کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف مواد شیمیایی، کمک به حفظ سلامتی و حذف انواع آلودگی و بوهای نامطبوع اشاره کرد.

این شرکت فناور با تکیه بر توان متخصصان داخلی در زمینه مدیریت و تجاری‌سازی تجهیزات پیشرفته مبتنی بر پلاسمای سرد به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه شناخته می‌شود. دستگاه‌های تصفیه هوا تولید شده در این شرکت قادر به حذف طیف گسترده‌ای از آلاینده‌های هوا از جمله میکروارگانیسم‌ها، دود و ترکیبات آلی فرًار است.

گفتنی است؛ محصولات این شرکت دارای مجوزهای تولید تجهیزات پزشکی(IMED)، گواهی‌نامه‌های نانو تکنولوژی و گواهینامه CE از اتحادیه اروپا هستند.