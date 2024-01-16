دریافت 15 MB کد مطلب 5996085 https://mehrnews.com/x33Ym6 ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹ کد مطلب 5996085 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹ لحظه اهدای جایزه بهترین بازیکن سال جهان به لیونل مسی لیونل مسی در انتخاب غیرمنتظرهای بهعنوان بهترین بازیکن سال در مراسم the best انتخاب شد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم بهترین های فوتبال جهان/ مسی به دنبال یک افتخار دیگر بهترینهای سال ۲۰۲۳ فوتبال جهان معرفی شدند عراق با غلبه بر اندونزی به ژاپن رسید/ حضور هافبک سابق پرسپولیس رکورد دست نیافتنی «لوکا مودریچ» در فوتبال کرواسی برچسبها لیونل مسی آرژانتین فیفا تیم ملی فوتبال آرژانتین
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