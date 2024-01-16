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کد مطلب 5996085
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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

لحظه اهدای جایزه بهترین بازیکن سال جهان به لیونل مسی

لحظه اهدای جایزه بهترین بازیکن سال جهان به لیونل مسی

لیونل مسی در انتخاب غیرمنتظره‌ای به‌عنوان بهترین بازیکن سال در مراسم the best انتخاب شد.

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