مفاصاحساب مالیاتی برانکو ایوانکوویچ اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، هیأت مدیره، مدیرعامل و معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در روزهای گذشته، جلسات کاری متعددی را برگزار کرده‌اند. پیرو این جلسات و جمع‌بندی‌هایی که در جریان آن صورت گرفت؛ برانکو ایوانکوویچ به عنوان گزینه درجه یک پرسپولیس برای نشستن روی نیمکت مربیگری انتخاب شد.

در پی همین تصمیم، پس از مذاکرات نخستین، اقدام برای تسویه حساب مالیاتی مربوط به قرارداد همکاری فی‌مابین از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ اقدام شد. حال می‌توانیم به اطلاع هواداران عزیز برسانیم؛ با طی شدن مراحل اداری، مفاصا حساب مالیاتی نیز امروز اخذ و تحویل رضا چلنگر شد تا به سرمربی اسبق پرسپولیس ارائه شود.

به این ترتیب، باشگاه پرسپولیس با در نظر گرفتن ملاحظات حرفه‌ای فوتبال، وارد فاز بعدی مذاکرات با سرمربی اسبق باشگاه، برانکو ایوانکوویچ، می‌شود.