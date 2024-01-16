ممنوع الخروجی برانکو از ایران به طور کامل رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با کسب ۳۰ امتیاز و پس از تیم‌های استقلال تهران و سپاهان در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت و در پایان هفته پانزدهم که با تساوی این تیم در برابر تیم مس رفسنجان همراه بود، یحیی گل محمدی سرمربی سرخ‌پوشان از هدایت پرسپولیس کناره‌گیری کرد و پس از چند روز استعفای او با موافقت مدیریت باشگاه پرسپولیس همراه شد.

پس از آن مدیران پرسپولیس برای جانشینی گل محمدی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی حال حاضر تیم ملی عمان و سابق پرسپولیس وارد مذاکره شدند که او درخواست ابتدایی پرسپولیس را رد کرد. به دنبال آن پرسپولیسی‌ها برای پرداخت جریمه مالیات برانکو وارد عمل شدند تا مشکل ورود این مربی به ایران حل شود.

باشگاه پرسپولیس امروز نیز در خبری اعلام کرد مفاصاحساب مالیاتی برانکو ایوانکوویچ اخذ شد که این بدان معناست برانکو برای خروج از ایران هم با مشکل همراه نخواهد شد و با خیال راحت می‌تواند به کشورمان رفت و آمد کند.

نماینده برانکو ایوانکوویچ قصد دارد این موضوع را پس از دیدار تیم‌های ملی عمان و عربستان که شامگاه سه شنبه ۲۶ دی برگزار خواهد شد به اطلاع برانکو برساند و در صورتی که این مربی رضایت دهد مقدمات رایزنی رو در روی مدیران پرسپولیس با او فراهم گردد.