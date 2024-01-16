به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقادر ممون صبح سه‌شنبه در یازدهمین کمیته مشترک تجارت مرزی بین استان سیستان و بلوچستان ایران با ایالت در پاکستان، در بندر چابهار، افزود: ما چابهار را رقیب گوادر نمی‌دانیم بلکه مکمل همدیگر هستند، برای توسعه روابط، از هر روشی استفاده و به توسعه روابط با ایران افتخار می‌کنیم، این از اهداف سفر هیأت تجاری پاکستان به این منطقه است.

وی ادامه داد: در بندر گوادر و سایر نقاط پاکستان ما ظرفیت‌های زیادی داریم که برای توسعه روابط می‌توانیم از همدیگر بهره ببریم.

وی اضافه کرد: توسعه روابط تجاری پاکستان و ایران در اولویت قرار دارد، تا کنون ۱۱ نشست با حضور مسؤولان حوزه اقتصادی دو کشور برگزار شده و در تلاشیم، براساس برنامه‌ریزی‌ها، مبادلات تجاری را به پنج میلیارد دلار برسانیم.

وی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان و پاکستان هم مرز هستند و از قدیم، روابط نزدیکی با هم داشته‌اند، این یک ظرفیت بسیار خوب برای گسترش مبادلات اقتصادی است.

ممون بیان کرد: کاهش هزینه‌های حمل و نقل، یکی از اهداف برگزاری این کمیسیون مشترک مرزی است تا به نفع هر دو کشور به ویژه بخش خصوصی باشد.

رئیس کل گمرکات بلوچستان پاکستان، گفت: اعتقاد دارم در یازدهمین کمیته مشترک مرزی زمینه همکاری توریسم و گردشگری افزایش پیدا کند و ما بر تعاملات بیشتر از طریق خط هوایی نیز تاکید داریم.

وی بیان کرد: بیشتر مشکل پیش رو برای توسعه روابط، حل شده و به دنبال حل تمامی مشکلات هستیم و امیدواریم بخشی از آنها در این کمیسیون مشترک حل شود.

شایان ذکر است یازدهمین کمیته مشترک تجارت مرزی سیستان وبلوچستان جمهوری اسلامی ایران و ایالت بلوچستان پاکستان امروز سه‌شنبه در شهرستان چابهار آغاز به کارکرده است.

یازدهمین کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و پاکستان از امروز به مدت دو روز در شهرستان چابهاربرگزار خواهد شد.