به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲) در ادامه جلسات هفتگی با استانداران به‌منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی و پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها میزبان محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه بود.

در این جلسه که ۱۰ روز پس از سفر سرزده وزیر ارتباطات به کرمانشاه و بررسی میدانی وضعیت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات با بیان اینکه کرمانشاه جز نخستین شهرهایی بود که عملیات اجرایی این پروژه بزرگ و ملی در آن آغاز شد، گفت: انصافاً کار بزرگی در این شهر انجام گرفته است و شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که تاکنون مجری پروژه، با دقت و وسواس بسیار کار طراحی و اجرا را دنبال کرده است و این کار جز کارهای درجه یک و با استاندارد بالاست.

وی افزود: بر همین اساس تأخیر صورت گرفته در اتمام کار تا حدودی قابل توجیه است ولی تأخیر بیش از این دیگر توجیهی ندارد و از رو انتظار می‌رود تکه‌های باقی مانده در کرمانشاه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد و در سالگرد مراسم آغاز پروژه (چهارم اسفند ماه ۱۴۰۱) کار به اتمام برسد و کل شهر کرمانشاه تا نیمه شعبان (ششم اسفند ماه ۱۴۰۲) تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد.

زارع پور تاکید کرد: انتظار می‌رود بر نفرات تیم‌های فنی پروژه افزوده شود تا در زمان تعیین شده این پروژه تکمیل شود و به موازات آن نیز تیم‌های نصب و بازاریابی بیشتری را فعال کنید تا مردم با اتصال به شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری طعم شیرین فناوری را بچشند.

زارع پور همچنین با تاکید بر اهمیت ترمیم به موقع حفاری‌های صورت گرفته گفت: بخشی از حفاری‌های صورت گرفته هنوز ترمیم نشده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است و لازم است که ظرف یک ماه آینده کل حفاری‌های صورت گرفته با استاندارد و کیفیت مناسب ترمیم شوند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای پروژه در سایر شهرهای این استان خاطرنشان کرد: به سرعت پس از اتمام پروژه در شهر کرمانشاه، تمامی تیم‌های حفاری را در ۱۳ شهر باقی مانده استان مستقر شوند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پروژه در کرمانشاه به پایان برسد و شهریور ماه سال آینده و در هفته دولت جشن تحت پوشش قرار گرفتن کل استان کرمانشاه به فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شود.

استاندار کرمانشاه نیز با تقدیر از تمامی عوامل دخیل در پروژه بزرگ و ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: تردیدی نیست که این پروژه، یک پروژه بزرگ و مهم برای استان کرمانشاه است که می‌تواند رضایتمندی مردم عزیز را افزایش دهد و زیرساختی برای پیشرفت و آبادانی استان خواهد بود.

وی افزود: زمان پایان این پروژه حائز اهمیت است و انتظار داریم در دهه فجر و یا حداکثر در نیمه شعبان جشن تکمیل پوشش پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای کرمانشاه را برگزار کنیم و انتظار داریم که از این تاریخ عدول نشود.

محمدعلی یوسفی زاده، مدیر عامل آسیاتک به عنوان مجری پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در استان کرمانشاه نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت این پروژه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار کرمانشاه ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه در شهر کرمانشاه به طور رسمی از تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، تاکید کرد: با اتمام این پروژه در کرمانشاه ۲۸۶ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها قرار خواهند گرفت و با اتمام این پروژه در کل استان نیز ۴۰۴ هزار خانوار دیگر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مدیرعامل اپراتور مجری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای کرمانشاه با بیان اینکه ۲۰۹ کیلومتر تاکنون حفاری در این شهر انجام شده است، گفت: با حضور ۱۲ تیم عملیاتی در کرمانشاه تاکنون این پروژه حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و همزمان نیز فرایند ارائه سرویس آغاز شده است و اکنون قریب به هزار مشترک فعال در کرمانشاه وجود دارند که روز به روز بیشتر می‌شوند.

یوسفی زاده درباره آغاز عملیات در سایر شهرستان‌های استان گفت: بر اساس تعهد ما باید تا پایان سال آینده این پروژه را در ۱۳ شهرستان دیگر استان به پایان برسانیم و بر همین اساس از فروردین سال آینده و با اتمام پروژه در کرمانشاه، عملیات اجرایی در سایر شهرستان‌ها آغاز می‌شود و ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم که خواسته وزیر ارتباطات و استاندار برای اتمام کار در سایر شهرها تا هفته دولت سال بعد را اجرایی کنیم.

همچنین راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال کرمانشاه از مواردی بود که در نشست وزیر ارتباطات و استاندار کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.