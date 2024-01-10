پوشش فیبر نوری ۵ شهر مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی در رویداد جام رسانه امید، با بیان اینکه دست یابی به دولت هوشمند نیازمند اقداماتی است، از جمله اقدامات در حوزه عدالت ارتباطی در مناطق کمتر توسعه یافته را اتصال ۱۹۴ روستای استان با جمعیت ۹ هزار و ۲۵۱ خانوار برشمرد و افزود: از این تعداد ۱۲۰ روستا در سال ۱۴۰۲ با اعتبار ۲۵۲ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل ارتباطات و فناری اطلاعات مازندران به اثربخشی سفرهای استاندار در این حوزه اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش ۹ درصدی پوشش اینترنت روستاها و ۳ درصدی جاده‌ای و ۱۳ درصدی میزان انتقال به نسبت دولت گذشته بودیم و در حال حاضر شاهد پوشش ۹۷ درصدی روستاها و ۱۰۰ درصدی شهرها هستیم.

وی در حوزه پوشش فیبر نوری گفت: پوشش فیبرنوری ۵ شهرستان با میزان ۳۵۲ کیلومتر اجرایی شده و ۱۳ شهرستان با میزان ۱۵۳ کیلومتر و اعتبار ۳۴۵ میلیارد تومان نیز اجرایی خواهد شد.

این مسوول با بیان اقدامات توسعه فیبرنوری در راستای انجام ۲۰ میلیون پورت، توضیح داد: پوشش فیبرنوری ۵ شهر انجام و ۵ شهر نیز در حال اجرا و ۱۳ شهر نیز در دست اقدام و ۴ شهر نیز فاقد ابلاغ است.

وی در رابطه با میزان اشتغال و تسهیلات در حوزه مخابرات به اعطای تسهیلات ۱۶۹ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای ۱۸۷ نفر در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: میزان تسهیلات معرفی شده برای سال جاری نیز ۳۵۷ میلیارد ریال پ تعهد اشتغال ۱۵۶ نفر است.

اولین رویداد جام رسانه‌ای با شعار #پیشرفت ایران، #پیشرفت مازندران، # اخبار امیدآفرینی در ساری در حال برگزاری است.