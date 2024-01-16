راه اندازی نخستین مرکز مدیریت بیماران سکته حاد مغزی کشور در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیش از ظهر امروز سه شنبه در این مراسم اظهار کرد: با توجه به لزوم استاندارد سازی خدمات درمانی مطابق آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از وزارت بهداشت، اولین سامانه دیسپچ تخصصی مدیریت سکته حاد مغزی کشور صبح امروز در این مرکز به بهره برداری

دکتر فرهنگ کره بندی افزود: کاهش زمان شروع علائم سکته حاد مغزی تا دریافت خدمات تخصصی مغز و اعصاب برای افزایش کیفیت خدمات درمانی بیماران سکته حاد مغزی در سراسر استان خوزستان از جمله اهداف راه اندازی این مرکز کنترل است

وی با اشاره به خدمات همکاران واحدهای مختلف مرکز از جمله همکاران عملیاتی، مرکز پیام، آموزش، اورژانس هوایی و پشتیبانی گفت: اورژانس خوزستان آماده ارائه خدمات تخصصی نورولوژی (مغز و اعصاب) به تمام نقاط استان است و هم استانی‌ها در صورت نیاز به مداخلات اورژانسی می‌توانند با تماس با شماره ۱۱۵ از همکاران ما مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علائم بروز سکته حاد مغزی شامل به گفته کارشناسان فوریت‌های پزشکی «افتادگی یک طرفه صورت» «ضعف یکطرفه اندام» «هر گونه اختلال در تکلم، تعادل و بینایی» «که به تازگی اتفاق افتاده باشد» است.