به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، در آستانه برگزاری آیین پایانی این جایزه، پوستر این رویداد هنری که توسط امیر اثباتی طراحی شده، رونمایی شد. همچنین نامزدهای ۲ بخش نمایشنامههای تالیفی و اقتباسی نیز معرفی شدند.
طی نشستی که امروز، سهشنبه ۲۶ دی در خانه تئاتر برگزار شد، محمد رحمانیان، دبیر دهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با همراهی بهزاد صدیقی، دبیر اجرایی این جایزه، پوستر این رویداد هنری را رونمایی کردند و به ارایه توضیحاتی درباره روند برگزاری این دوره از جایزه پرداختند. آنان همچنین خواستار حمایت مدیران هنری از درامنویسان و ناشران فعال در زمینه ادبیات نمایشی شدند.
رحمانیان با ابراز خوشنودی از رشد درامنویسان جوان گفت: به عنوان دبیر جایزه، وظیفهای برای خوانش متون شرکتکننده نداشتم ولی با شوق فراوان همه نمایشنامههای رسیده را خواندم و از خواندن آثار جوانان حیرتزده شدم و به خود بالیدم بابت این همه استعداد جوان که در کشور داریم.
وی با اشاره به پایهگذاری این جایزه توسط کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان تئاتر ایران افزود: این جایزه از سال ۸۴ پایهگذاری شده و در مقاطعی به صورت دو سالانه برگزار شده است و امسال بعد از ۲ سال شاهد برپایی دوره دهم آن هستیم.
این نمایشنامهنویس تاکید کرد: تاثیر جایزه ادبیات نمایشی بر فضای فرهنگی ما خیلی عمیق است و سرنوشت برگزیدگان دوره قبلی نشانگر این موضوع است چراکه بسیاری از آنان در فضاهای دیگری همچون شبکه نمایش خانگی و سینما هم مشغول فعالیت هستند.
رحمانیان اضافه کرد: آیین پایانی جایزه روز جمعه ۲۹ دی در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران و با کارگردانی امیر اثباتی که عضو شورای سیاستگذاری جایزه هم هست، برگزار میشود و در بخش معرفی برگزیدگان، سه برگزیده تالیفی، ترجمه و اقتباسی داریم و هر یک از برگزیدگان تندیس «خیال» و دیپلم افتخار دریافت میکنند. ضمن اینکه 2 ناشر برگزیده نیز معرفی خواهند شد.
رحمانیان درباره دیگر بخشهای اختتامیه این جایزه گفت: از بین برگزیدگان ۹ دوره قبلی، ۹ نمایشنامه انتخابشده که بخشی از آنها در استودیوی صدا ضبطشده و برخی هم به صورت صحنهای در اختتامیه ارایه میشود. همچنین مروری تصویری بر درگذشتگان و ۹ دوره قبلی این رویداد داریم.
در ادامه، بهزاد صدیقی با ابراز خوشنودی از استقبال ناشران از این جایزه افزود: در این دوره، نمایشنامههایی که از فروردین ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ توسط ناشران به دبیرخانه ارائه شدهاند، مورد داوری قرار گرفتند.
وی در عین حال ابراز تاسف کرد: امسال نسبت به سالهای قبل تعداد آثار رسیده، کمتر بود که بخشی از این مساله به مشکلات اقتصادی برمیگردد و بخشی نیز به محدودیتهای دیگری همچون سختگیری در ارایه مجوز انتشار آثار و سانسور.
صدیقی با تشریح آمار آثار شرکتکننده در این جایزه ادامه داد: سه بخش آثار تالیفی، ترجمه و اقتباسی داریم. سال گذشته آییننامه جایزه بازنگری و مقرر شد بخش نمایشنامههای اقتباسی هم اضافه شود.
به گفته او، در این دوره از جایزه، ۱۰۷ نمایشنامه ۱۰۷تالیفی در ۵۷ کتاب، ۲۸ نمایشنامه اقتباسی در ۱۷ جلد کتاب و ۱۴۶ نمایشنامه ترجمه شده در ۹۴ کتاب به دبیرخانه جشنواره رسید.
صدیقی یادآوری کرد: در بخش نمایشنامههای تالیفی و اقتباسی نادر برهانیمرند ، حسین کیانی و افشین هاشمی به عنوان داور با ما همکاری دارند و در بخش نمایشنامههای ترجمه شده نیز، داوری بر عهده سهیلا نجم، عرفان ناظر و رامین ناصر نصیر است.
عضو هیاتمدیره و سخنگوی کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان تئاتر ایران با ابراز تاسف از دشواریهای چاپ نمایش نامه در کشورمان توضیح داد: قیمت کاغذ برای ناشران دولتی و خصوصی متفاوت است و به همین دلیل بسیاری از نمایشنامهها، امکان انتشار پیدا نمیکنند و بسیاری از ناشران از انتشار آثار ادبیات نمایشی بازمیمانند. با این حال ناشرانی مانند نیلا، قطره، افراز و ... با جدیت کار خود را دنبال میکنند.
صدیقی همچنین با اشاره به رقم غمانگیز شمارگان کتاب در ایران افزود: شمارگانکتاب در دهه اخیر بسیار پایین آمده که جای تاسف بسیار دارد و نشان میدهد متولیان فرهنگ و هنر، از ناشران بخش خصوصی حمایت نمیکنند.
وی عنوان کرد که امسال جایزه ادبیات نمایشی با حمایت نشرهای افراز و قطره، سایت تیوال، استودیو ترنج، تبلیغات و تندیس جارچی، خانه تئاتر، خانه هنرمندان ایران و مرکز هنرهای نمایشی برگزار میشود. او ابراز امیدواری کرد که مرکز هنرهای نمایشی طبق تفاهمنامهای با خانهی تئاتر برای این جایزه، همچنان از این رویداد فرهنگی ملی حمایت کند.
در ادامه سخنان وی، رحمانیان گفت: نه تنها از این جریان هنری حمایت نشده بلکه دشمنی و کارشکنی هم صورت میگیرد. به طوری که تاکنون این میزان خلف وعده را ندیده بودم و از همه مدیران دولتی گلهمندم؛ کسانی که قرار بود برای برگزاری اختتامیه سالن بدهند ولی ترسیدند در حالیکه این مراسم قرار است هر ۷۳۰ روز یک بار برگزار شود. اگر حمایت محمد مهدی عسگرپور، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران نبود، برای برپایی اختتامیه، جایی نداشتیم. البته اگر هیچ سالنی نمیدادند، وسط خیابان مراسم را برگزار میکردیم. متاسفانه حامیانِ ما را ترساندند و آنها هم عقب کشیدند.
در بخش دیگری از نشست، رحمانیان درباره حمایتهای غیرمادی از نمایشنامهنویسان برگزیده توضیح داد: این آثار چاپ شدهاند و یکی از حمایتهای ما میتواند نمایشنامهخوانی و ضبط تصویری آنها باشد. ضمن اینکه میتوانیم از مرکز یا دیگر نهادها درخواست کنیم که از اجرای عمومی و تولید کتاب صوتی این آثار حمایت کنند.
صدیقی نیز در این باره توضیح داد: طی این سالها برای برگزیدگان، جلسات نمایشنامهخوانی گذاشتیم و بررسی و نقد این آثار در فصل نامه کانون منتشر شدند. در بخش بینالملل، طی تفاهمنامهای که با کانون نمایشنامهنویسان ارمنستان داشتیم، تعدادی از برگزیدگان به زبان ارمنی ترجمه و برخی هم نمایشنامهخوانی شدند. در کنار اینها از ناشران میخواهیم که به هنگام تجدید چاپ آثار برگزیده، روی جلد و در شناسنامه کتاب عنوان کنند که برگزیده جایزه ادبیات نمایشی شده چون در میزان فروش آن نمایشنامهها و تشویق نمایشنامهنویسان جوان موثر خواهد بود.
در بخش دیگری از این نشست، رحمانیان درباره حضور نمایشنامههای چاپ نشده در داوریهای جایزه ادبیات نمایشی توضیح داد: لازم است که آیین نامه جایزه بازنگری شود و بخشی هم برای نمایشنامههای چاپ نشده در نظر گرفته شود زیرا شاید خیلی از آثار نوشته شده، شرایط انتشار نداشته باشند.
صدیقی نیز در این باره گفت: در دورههای اول برگزارکنندگان خیلی اصرار داشتند که کانون نمایشنامهنویسان موظف به کشف و معرفی همه استعدادها در سراسر کشور باشد ولی از دوره پنجم جایزه بحثهای زیادی درباره داوری آثار چاپ نشده، صورت گرفت و در نهایت مقرر شد که برای اعتبار بیشتر جایزه، آثار منتشر شده داوری شوند که قبل از مسابقه، در معرض برخورد با مخاطب قرار گرفته باشند. همچنانکه همهی جوایز معتبر جهان، ویژه آثار چاپ شده، برگزار میشوند. البته فکر نمیکردیم شرایط اقتصادی و سانسور این اندازه محدودیت برای انتشار نمایشنامه ایجاد کند.
در بخش پایانی نسشت، محمد رحمانیان نامزدهای بخش تالیفی و اقتباسی را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر معرفی کرد:
اسامی نامزدهای بخش نمایشنامههای تألیفی دهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران:
۱- اینجا کجاست؟ نوشته نغمه ثمینی، منتشرشده در نشر نی.
۲- بندخانه، نوشته زهرا مینویی، منتشرشده در نشر آماره.
۳- به خاطر ماهان، نوشتهی محمد مساوات، منتشرشده در نشر مهرگانخرد.
۴- جمهوری تشنگان، نوشته شهریار جوهری، منتشرشده در نشر تیسا.
۵- ساقی، نوشته حامد لطفی، منتشرشده در نشر پیام چارسو.
۶- شبهای ترمه و بادام، نوشته حمید امجد، منتشر شده در نشر نیلا.
۷- فاجعه، مراقب همه چیز است، نوشته تهمینه محمدی، منتشرشده در نشر نیو.
۸- گاومیش، نوشته رحیم رشیدیتبار، منتشرشده در نشر مهرگانخرد.
۹- متولد سال صفر، نوشته سپیده قربانی، منتشرشده در نشر چلچله.
۱۰- مروارید، نوشته زندهیاد عزتالله مهرآوران، منتشرشده در نشر آواژ.
۱۱- وقت خوش، نوشته حمید امجد، منتشرشده در نشر نیلا.
هیات داوران بخش نمایشنامههای تألیفی:
نادر برهانی مرند، حسین کیانی و افشین هاشمی.
اسامی نامزدهای بخش نمایشنامههای اقتباسی دهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران:
۱- به گزارش زنان تروآ، نوشته نغمه ثمینی و محمد رضایی راد، منتشرشده در نشر بیدگل.
۲- بیهوده قرمز شدن، نوشته سعید زارع، منتشرشده در نشر آماره.
۳- سیاوش در آتش، نوشته مهدی میرباقری، منتشرشده در نشر حکمت کلمه.
۴- مربع، نوشته علی صفری، منتشرشده در نشر آماره.
۵- مرگ ناتان، نوشته علیرضا کوشک جلالی، منتشرشده در نشر افراز.
۶- وازریک مرده است، نوشته صحرا رمضانیان، منتشرشده در نشر مهرگانخرد.
هیات داوران بخش نمایشنامههای اقتباسی:
نادر برهانی مرند، حسین کیانی و افشین هاشمی.
اسامی نامزدهای بخش نمایشنامههای ترجمهشدهی دهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران:
۱- دوپاپ، نوشته آنتونی مک کارتن، ترجمهی حمید احیا، منتشر شده در نشر مانیاهنر.
۲- راهزنان، نوشته فریدریش شیلر، ترجمهی علیرضا کوشک جلالی، منتشر شده در نشر آماره.
۳- ردِ ترس، نوشته سم شپرد، ترجمهی نفیسه کریمی، منتشر شده در نشر نی.
۴- زنده است یا مرده، نوشته مارک تواین بازنویسیشدهی دیوید آیوز، ترجمهی حمید احیا از نشر حکمت کلمه.
۵- شاهزاده هامبورگ، نوشته هاینریش فون کلاست، ترجمهی محمد اوحدی حائری، منتشر شده در نشر نیماژ.
۶- شب را توصیف کن، نوشته راجیو جوزف، ترجمهی مهرناز پیلتن، منتشر شده در نشر نی.
۷- فیلادلفیا، نوشتهی برایان فریل، ترجمه یدالله آقاعباسی و مینا متصدیزاده، منتشر شده در نشر قطره.
۸- گریز، نوشته میخاییل بولگاکف، ترجمهی آبتین گلکار، منتشر شده در نشر هرمس.
۹- ویتسک و نظامیان، نوشته گئورک بوشنر و یاکوب لنس، ترجمهی محمود حدادی، منتشر شده در نشر بیدگل.
۱۰- همهی پرندگان، نوشته وجدی معود، ترجمهی محمدرضا خاکی، منتشر شده در نشر مانیاهنر.
آیین پایانی دهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۹ دی در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران به دبیری محمد رحمانیان برپا میشود.
عکس از اختر تاجیک است.
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