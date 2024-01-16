توقیف شناور حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبراه اروند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز گفت: در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق فرآورده‌های نفتی، مرزبانان با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب‌های منطقه از تردد قایق‌های حامل سوخت قاچاق در آبراه اروند مطلع و بلافاصله اکیپ گشتی ناوگروه شناوری اقدام به گشت‌زنی کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان افزود: عوامل گشتی این یگان در حوالی منطقه اعلامی یک فروند لنج شناور صیادی که در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی به منطقه را مشاهده و با رعایت اقدامات تأمینی شناور را توقیف کردند.

سردار پاکباز گفت: در بازرسی از این شناور ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و پنج قاچاقچی در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان همچنین از کشف هفت تن ماهی قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در آبراه اروند خبر داد.

وی افزود: دریابانان آبادان در راستای کنترل نوار مرزی و مبارزه با قاچاق و حفاظت از منابع آبزی، در هنگام گشت‌زنی در آبراه بین المللی اروند به یک شناور صیادی که در حال خروج از آب‌های سرزمینی بود مظنون و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان به دستگیری سه متهم در این رابط اشاره کرد و افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کردند که متهمان با هدف فروش و قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس، خارج از قوانین و مقررات شیلات صید کرده بودند.