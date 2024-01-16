به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان عصر سه شنبه در رزمایش بزرگ جهادی شمیرانات، اظهار کرد: در برخی قسمت‌های این محدوده مناطقی وجود دارد که در نقاط محروم تهران هم این شرایط دیده نمی‌شود و نیازمند توجه هستند.

وی گفت: با وجود این‌که در راه‌اندازی این طرح با تأخیر و ناهماهنگی‌هایی مواجه بودیم که شاید بهتر بود مجموعه زودتر و جدی تر به آن ورود می‌کرد اما با توفیق الهی یک منطقه قبلاً پایگاه آن دایر و فعال شده بود و امروز هم شش محله به عنوان منطقه هدف شناسایی و هم خانه‌های امداد سه منطقه دیگر افتتاح می‌شود و در این راستا ضروری است که از مجموعه کمیته امداد تشکر کنیم که پیگیر کار بودند.

فرماندار شمیرانات با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این زنجیره خدمت بیان داشت: امیدوار هستیم این خدمات‌رسانی به نفع مردم و توانمندسازی قشری که صاحبان انقلاب و ولی نعمتان ما هستند، ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه نوع نگاه در امور محرومیت‌زدایی قابل تقدیر است، گفت: در این مجموعه شاهد نگاه مثبت به توانمندسازی و محوریتی کردن مساجد و رسیدگی به دغدغه‌مندان بومی و محلی وجود دارد و مفتخر هستیم که می‌بینیم تمرکز بر فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم سازی برداشته شده و نظام مسائل در مقیاس محلات حل می‌شوند و از ظرفیت دولت برای ظرفیت‌های بومی محلی‌ها استفاده می‌شود.

ذاکریان خاطرنشان کرد: در بخش‌های روستایی لواسانات و رودبار قصران نیز مناطقی داریم که نیازمند توجه هستند و لابه لای تفرجگاه‌ها و ساخت و سازها و هجمه‌هایی که از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد حقوق و نیازهایشان مورد غفلت واقع شده که امیدوار هستیم در این مناطق نیز قدم‌های خوبی برداشته شود.