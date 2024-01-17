شماره بیست و هشتم سیاست نامه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بیست و هشتم مجله سیاست‌نامه با تصویری از جلال آل احمد منتشر شد. عکس روی جلد این شماره از سیاست نامه به مناسبت صدمین سال تولد آل‌احمد، به این روشنفکر شاخص ایرانی اختصاص داده شده و پرونده‌ای نیز ویژه وی تهیه شده است.

سیاست‌نامه بیست و هشتم با بخش خبرنامه که مشتمل بر پوشش رویدادهای حقوق و علوم سیاسی ایران است آغاز می‌شود. پس از آن سرمقاله‌ای از حامد زارع، مدیرمسئول و سردبیر مجله با عنوان «روشنفکری و سازشکاری» آمده است که عنوان اصلی روی جلد مجله را نیز شامل می‌شود. سپس بخش یادنامه آغاز می‌شود که در آن مطالبی تحت عنوان «پرسش از چپ» نوشته موسی اکرمی، «در قید اخلاق کانتی» نوشته محسن دریابیگی، «یاد مرد دانا» نوشته رضا داوری، «نقشه راهی برای آیندگان» نوشته مرتضی نوری و «جای خالی دوست» نوشته کاوه لاجوردی در گرامیداشت مرحوم استاد دکتر میرشمس‌الدین ادیب سلطانی آمده است. «اخلاق، قانون، فقه» نوشته مصطفی محقق داماد، «قطبی شدن استراتژیک» نوشته داود غرایاق زندی، «در فضیلت ایران‌دوستی» نوشته فرهنگ رجایی، «جشنواره اخراجی‌ها» نوشته عبدالامیر نبوی و «در باب مسئله گم‌گشتگی» نوشته امیر برهان از مطالب بخش یادداشت سیاست‌نامه جدید محسوب می‌شود.

همچنین در پرونده‌ای هم که به مناسبت صدسالگی جلال آل احمد تهیه شده علاوه بر گزارشی از زندگی جلال آل‌احمد با عنوان «بیگانه با بیگانه»، مطالب متنوعی منتشر شده است. «در سودای صدر اسلام» نوشته رسول جعفریان، «روشنفکر مصطلح» نوشته عماد باقی، «اخلال‌گر روند مدرنیته ایرانی» نوشته مختار نوری، «ساختن سگ دهان دریده از آدم حسابگر» نوشته پیمان طالبی و «تمام زنان جلال آل‌احمد» نوشته زهرا سلیمانی اقدم از دیگر بخش‌های داستان جلد سیاست‌نامه جدید محسوب می‌شود.

از دیگر پرونده‌های شماره بیست و هشتم سیاست‌نامه پرونده‌ای درباره تاریخ و اندیشه تفسیر قرآن در ایران و اسلام که در آن حامد زارع مطلبی با عنوان «تفسیر قرآن؛ الحاد و ایمان» به رشته تحریر درآورده است. «فرهنگ‌نامه‌نویسی قرآنی» نیز عنوان مطلبی از احمد پاکتچی استاد دانشگاه امام صادق در همین پرونده است.

محسن معینی هم مقاله‌ای تحت عنوان «رویکردشناسی تفسیری» در ای ن پرونده نوشته است. گفتگویی با محمد علی ایازی تحت عنوان «از نقل ماثورات تا کاوش‌های خردورزانه» نیز آخرین مطلب این بخش به شمار می‌رود.

در بخش تأمل سیاست‌نامه بیست و هشتم هم مقاله‌ای با عنوان «روشنفکران پسا انقلاب ایران» از محمدمنصور هاشمی آمده است. از دیگر بخش‌های شماره بیست و سوم سیاست‌نامه بخش جستار است که در آن مقاله‌ای مفصل از ناصر سلطانی با عنوان «شرایط امکان و امتناع قانون اساسی» منتشر شده است. بخش مقاله نیز از دیگر بخش‌های مجله است. در این بخش سلمان صادقی‌زاده استادیار جامعه‌شناسی سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقدمه خود بر تازه‌ترین اثر ترجمه شده خود را با عنوان «مدرنیته بحران‌زده» که تا چندی دیگر منتشر می‌شود برای نشر در اختیار سیاست‌نامه قرار داده است. پس از آن در بخش بخش پژوهش «ایرانشهر ساسانیان و ایرانشهر ایران» نوشته رضا کدخدازاده، «ادب و اندرزنامه ایرانی» نوشته روح‌الله اسلامی و «امان تأسیس حقوق اساسی با اساس» نوشته رضا یعقوبی آمده است. «کهن الگوی زن ایرانی» نوشته جواد رنجبر درخشیلر، «همپرسگی با حافظ» نوشته فرهنگ رجایی و «مشکله سنت ادبی ایران» نوشته مهراد محمدی از مطالب بخش روایت سیاست‌نامه که دربرگیرنده مباحث ادبیات سیاسی است محسوب می‌شود. در بخش سفرنامه نیز مطالبی از نویسندگان مختلف منتشر شده است. سفرنامه ازبکستان به قلم مهدی فدایی مهربانی با عنوان «روزهای بخارا»، سفرنامه ایتالیا به قلم امیرتیمور شیبانی با عنوان «در وطن خویش غریب» و سفرنامه هلند به قلم مریم طالشی با عنوان «آرامش بی حضور دیگران» از مطالب این بخش به شمار می‌رود.

علاوه بر اینها در بخش جوابیه مطلبی از مقصود فراستخواه در پاسخ به مهدی گلشنی و همچنین مطلبی از محمود فلکی در پاسخ به مهدی راستی به ترتیب با عنوان‌های «خیز مجدد انقلاب فرهنگی» و «ایرانشهری: اسطوره‌ای مدرن» آمده است.

مصطفی افشارپارسا و محمدعثمانی نیز در بخش کتاب‌نامه مطالبی را به رشته تحریر درآورده‌اند. در بخش آرشیو نیز یک گزارش علمی به قلم حسین نصر که پنجاه و دو سال پیش برای نخستین‌بار منتشر شده، به مناسبت نودسالگی نصر بازنشر شده است.