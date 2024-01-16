جان باختگان تصادفات راه های برون شهری مرکزی ۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پور شمس عصر سه شنبه در شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه امسال تعداد مجروحین با ۵ هزار و ۵۰۹ نفر مجروح معادل ۸ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره کاهش ۹ درصدی تصادفات فوتی امسال در استان بیان کرد: از ابتدای امسال تصادفات جرحی ۴ درصد کاهش و تصادفات خسارتی ۱۶ درصد در استان مرکزی افزایش داشته است.
پورشمس از جان باختن ۴۴۴ نفر در راههای برون شهری استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: مجموع جانباختگان راههای برون شهری نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ درصد کاهش یافته است.
تکمیل ۳۰ نقطه حادثه خیز در استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی نیز گفت: ۵۸ کیلومتر روشنایی طولی در شبکه راههای استان با ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار توسط این اداره در حوزه ایمن سازی راهها و ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک در دو سال اخیر احداث شده است.
مهرداد جهانی ادامه داد: احداث ۴۷ مورد روشنایی نقطهای با اعتبار بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حوزه روشنایی راهها از دیگر اقدامات راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی است.
وی افزود: به منظور ایمن سازی فیزیکی راهها ۳۰ نقطه حادثه خیز تکمیل، ۱۱۵ نقطه حادثه خیز مصوب سال جاری از مجموع ۳۷ نقطه رفع، بیش از ۱۰۰ نقطه پر تصادف و مستعد حادثه راههای استان در یک سال اخیر ایمن سازی، ۶۲ کیلومتر حفاظ بتنی با هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.
جهانی تعمیر و نصب ۷۹ کیلومتر حفاظ فلزی گاردریل، اجرای ۹ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط کشی در شبکه راههای استان با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال را از دیگر اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی بیان کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی یادآور شد: دورههای آموزشی در مدارس حاشیه راهها و دورههای آموزشی برای راکبین موتورسیکلت برگزار شد و طرح ایمن سازی وسایل نقلیه در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک اجرا شد.
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