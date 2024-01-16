خلیل زاده پیاده روی کرد/ دو بازیکن اختصاصی تمرین کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ شامگاه امروز در چمن شماره دو ورزشگاه الریان قطر برگزار شد.
تاکتیکی تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور تمام نفرات، پیش از بازی دوم در جام ملتهای آسیا مقابل هنگکنگ از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در زمین شماره ۲ کمپ الریان برگزار شد.
* میلاد محمدی و سید حسین حسینی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه در ابتدای تمرین امروز شد.
* شجاع خلیلزاده که در دیدار با فلسطین از ناحیه کف پا دچار مصدومیت شده با پوشیدن کتانی امروز فقط به قدم زدن کنار زمین پرداخت.
* سامان فلاح و مهدی ترابی هم که دچار مصدومیت جزئی هستند، زیر نظر علیرضا شهاب، فیزیوتراپیست تیم ملی به صورت اختصاصی تمرین کردند.
* امیر قلعهنویی مانند تمرینهای قبلی از یک سرپوش برای حفاظت از سر خود استفاده کرد. سرمربی تیم ملی پیش از شروع تمرین برای لحظاتی با یکی از مسئولان کمپ الریان صحبت کرد.
* زمانی که بازیکنان مشغول بازی آقا وسط بودند، کادرفنی برای ثانیههایی با حسین کنعانیزادگان شوخی کردند.
* پس از صحبتهای ابتدایی بازیکنان با قلعهنویی، آنها زیر نظر علی اصغر قربانعلی پور تمرینات بدنی را آغاز کرده و در ادامه به دویدن دور زمین پرداختند.
* در این لحظه سرمربی تیم ملی بالای سر سردار آزمون حاضر شده و با او مشغول صحبت شد.
* بازی آقا وسط در قالب ۳ گروه بخش بعدی تمرین تیم ملی بود که در این بخش آندرانیک تیموریان نیز با پوشیدن کاور زرد در یکی از گروههایی که مهدی طارمی، سامان قدوس، روزبه چشمی، رضا اسدی هم حضور داشتند شرکت کرد.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۹ دی ماه در ورزشگاه خلیفه برگزار میشود.
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