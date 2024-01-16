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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۴۸

دادستان همدان:

سلامت دستگیر شد/ اجازه هیچ گونه ترویج مفسده‌ای را نخواهیم داد

سلامت دستگیر شد/ اجازه هیچ گونه ترویج مفسده‌ای را نخواهیم داد

همدان-دادستان همدان با بیان اینکه اجازه اشاعه هیچ گونه مفسده‌ای را نخواهیم داد، گفت: شب گذشته علی سلامت به اتهام تجاوز به عنف دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر با اشاره به اقدام سریع دستگاه قضائی در پیگیری مطالبات مردمی درباره فردی به اتهام تجاوز به عنف، گفت: محمدعلی سلامت شب گذشته توسط مأموران حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان همدان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطلاعات استان در تهران دستگیر شد.

وی افزود: امروز این متهم به همدان منتقل شده و تحقیقات از او برای بررسی اتهامات مطروحه در حال انجام است.

دادستان همدان اعلام کرد: چنانچه فرد یا افرادی از این متهم شکایتی دارند، به حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان مستقر در ساختمان شهید همدانی واقع در آرامگاه بوعلی مراجعه نمایند.

خانجانی موقر با تأکید بر اینکه اجازه هیج گونه ترویج مفسده‌ای را نخواهیم داد، تصریح کرد: جزئیات تکمیلی این پرونده پس از نهایی شدن تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 5996620

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