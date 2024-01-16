تبلیغ «صدور گواهینامه رانندگی بدون آزمون» غیرقانونی است

سرهنگ اصغر زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به تازگی در فضای مجازی شاهد تبلیغ صدور گواهینامههای رانندگی بدون آزمون هستیم، اظهار داشت: این موضوع غیر قانونی بوده و کسانی که اقدام به صدور این نوع گواهینامهها میکنند برابر قانون مجرم شناخته میشوند.
وی افزود: جعل گواهینامههای رانندگی به دلیل نداشتن سابقه قانونی هیچ فایدهای نداشته و حتی پیگرد قانونی و قضائی برای دارنده گواهینامه جعلی نیز به همراه دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تصریح کرد: دارندگان گواهینامه جعلی و کسانی که در اسناد و نوشتههای غیر رسمی ایجاد جعل میکنند؛ علاوه بر جبران خسارت به مجازات سنگین نیز محکوم خواهند شد.
سرهنگ زارع ادامه داد: رانندگان استفاده کننده از این گواهینامهها در هنگام حوادث رانندگی، وسیلهای که با آن مرتکب حادثه شده اند توقیف خواهد شد و ضمن آنکه هیچ حمایت بیمهای نخواهند داشت، به مرجع قضائی نیز معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه پلیس در فضای مجازی برای گواهینامه تبلیغ نمیکند، خاطرنشان کرد: هر گواهینامهای که غیر از مسیر قانونی و سیر مراحل در آموزشگاههای رانندگی صادر شود قطعاً جعلی است و جعلی بودن آن برای پلیس با رؤیت گواهینامه و استعلام سیستمی به سادگی قابل تشخیص است؛ از این رو از شهروندان میخواهیم فریب جاعلان را نخورند و در صورت اطلاع از چنین مواردی مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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