اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد زنان و کودکان در ۸ محله استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز آقاخانی از اجرای طرح پازک (پیشگیری از اعتیاد در زنان، کودکان، نوجوانان) در ۸ محله‌ی آسیب خیز در شهرستان‌های خدابنده و ابهر خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی افراد در زمینه‌ی پیشگیری از اعتیاد در بین زنان دارای همسر معتاد، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست، زنان دارای همسر بهبودیافته از اعتیاد و افراد در معرض خطر اعتیاد اجرا شد.

وی با بیان اینکه این برنامه در محلات حاشیه نشین به مدت ۶ جلسه با حضور مربیان آموزش دیده برگزار شد، عنوان کرد: در این طرح تلاش می‌شود اطلاعات کافی جهت پیشگیری از اعتیاد به زنان دارای همسر معتاد داده شود تا با افزایش توانمندی لازم بتوانند گامی مهم در جهت اداره امور زندگی خود بردارند و پیشگیری از روند اعتیاد در خود و فرزندانشان را فرا بگیرند.

آقاخانی بیان کرد: ساختارهای حمایتی برای پیشگیری از اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد به نحوی طراحی شده است که اطلاعات اولیه را در اختیار زنان دارای همسر معتاد قرار دهد تا بتوانند به خانواده خود و فرزندانشان در پیشگیری از گرایش به سمت مصرف مواد اعتیادآور کمک کنند.

معاون امور پیشگیری با بیان اینکه طرح‌هایی مانند پازک به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شوند و نقش مهمی در حفظ سلامت افراد جامعه دارند، اظهار داشت: تمرکز این طرح بیشتر در مناطق محروم و حاشیه‌ای است ولی به معنی این نیست که افراد در سایر نقاط نادیده گرفته می‌شوند.

وی اضافه کرد: برنامه‌های پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محلات شهری و روستایی، طرح پیشگیری از اعتیاد در زنان (تحت عنوان برنامه پازک)، طرح پیشگیری از اعتیاد و ارتقا توانمندی‌های شناختی رفتاری در محلات آسیب خیز، طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های اداری و سازمانی (تحت عنوان طرح کیان) از جمله برنامه‌ها و طرح‌هایی است که در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق دفتر پیشگیری اعتیاد سازمان بهزیستی اجرا می‌شود.