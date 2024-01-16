به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی در همایش ملی تقدیر از شوراهای برتر آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار داشت: هنرستانهای جوار صنعت از استان اصفهان آغاز و ۳۲ هنرستان در نظر گرفته شد که بخشی از آن به بهرهبرداری رسید و بخش دیگر در حال انجام است.
وی ادامه داد: هنرستان قلب صنعت هم از همین طریق و با انعقاد قرارداد با یکی از خیرین بهصورت صددرصد در حال ساخت است.
ابراهیمی اضافه کرد: جهت توزیع متوازن رشتهای دانشآموزان، سهم فنی و حرفهای از ۴۲.۳ درصد به ۴۷.۳ درصد ارتقا یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ابراز داشت: با کمک استاندار اصفهان جهت پرداخت مطالبه معلمان خرید خدمات اعتبار ۵۰ میلیارد بهصورت قرض تأمین و مشکلات سال گذشته برطرف شد.
وی تصریح کرد: تعطیلی یا غیرحضوری کردن مدارس بهنوعی خطقرمز آموزش و پرورش است و در بعضی از استانها به علت اینکه با شاخصهای پایینتر از نرم تعطیلی صورت گیرد و کمیته آلودگی هوا مجبور به تصمیم مشابه شود و امید است با همراهی و نظر ریاستجمهوری این موضوع برطرف شود.
ابراهیمی گفت: صنایع آلاینده که باعث تعطیلی و یا غیرحضوری شدن مدارس میشوند مسئولیت اجتماعی خود را در قبال دانشآموزان انجام دهند و تعطیلی ساعات آموزشی را جبران کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین، مطالبه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است و ۱۹ سازمان و دستگاه غیر از آموزش و پرورش مسئول اجراییسازی سند تحول بنیادین هستند که اهتمام استانهای کشور در خصوص عملیاتیسازی این سند صورت گیرد.
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