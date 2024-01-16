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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

صنایع آلاینده به مسوولیت اجتماعی خود در قبال دانش‌آموزان عمل کنند

صنایع آلاینده به مسوولیت اجتماعی خود در قبال دانش‌آموزان عمل کنند

اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: صنایع آلاینده هوا که باعث تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس می‌شوند، با انجام مسوولیت اجتماعی خود در قبال دانش‌آموزان، تعطیلی ساعات آموزشی را جبران کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی در همایش ملی تقدیر از شوراهای برتر آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار داشت: هنرستان‌های جوار صنعت از استان اصفهان آغاز و ۳۲ هنرستان در نظر گرفته شد که بخشی از آن به بهره‌برداری رسید و بخش دیگر در حال انجام است.

وی ادامه داد: هنرستان قلب صنعت هم از همین طریق و با انعقاد قرارداد با یکی از خیرین به‌صورت صددرصد در حال ساخت است.

ابراهیمی اضافه کرد: جهت توزیع متوازن رشته‌ای دانش‌آموزان، سهم فنی و حرفه‌ای از ۴۲.۳ درصد به ۴۷.۳ درصد ارتقا یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ابراز داشت: با کمک استاندار اصفهان جهت پرداخت مطالبه معلمان خرید خدمات اعتبار ۵۰ میلیارد به‌صورت قرض تأمین و مشکلات سال گذشته برطرف شد.

وی تصریح کرد: تعطیلی یا غیرحضوری کردن مدارس به‌نوعی خط‌قرمز آموزش و پرورش است و در بعضی از استان‌ها به علت اینکه با شاخص‌های پایین‌تر از نرم تعطیلی صورت گیرد و کمیته آلودگی هوا مجبور به تصمیم مشابه شود و امید است با همراهی و نظر ریاست‌جمهوری این موضوع برطرف شود.

ابراهیمی گفت: صنایع آلاینده که باعث تعطیلی و یا غیرحضوری شدن مدارس می‌شوند مسئولیت اجتماعی خود را در قبال دانش‌آموزان انجام دهند و تعطیلی ساعات آموزشی را جبران کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین، مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است و ۱۹ سازمان و دستگاه غیر از آموزش و پرورش مسئول اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین هستند که اهتمام استان‌های کشور در خصوص عملیاتی‌سازی این سند صورت گیرد.

کد مطلب 5996704

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