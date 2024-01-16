محمد عمری در پرسپولیس ماندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، محمد عمری از بازیکنانی است که با توجه به عملکرد خود و فرصتی که در پرسپولیس به دست آورد، حالا دیگر باشگاهها را خواهان خود میبیند.
او قرارداد بلندمدتی با پرسپولیس دارد ولی یک از باشگاههای نظامی قصد داشت با سرباز شدن وی، این بازیکن را در اختیار داشته باشد.
محمد عمری، در این ارتباط نشستی با رضا درویش داشت. پس از صحبتهایی که در این جلسه مطرح شد، محمد عمری اعلام کرد تصمیم دارد به همکاری با سرخپوشان ایران که با آن در سال گذشته سه جام قهرمانی را بالای سر برد، ادامه بدهد.
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