مجتمع فرهنگی میاندورود برای تکمیل ۱۲ میلیارد اعتبار لازم دارد

احسان آهنگر در گفت وگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار سفر شهرستانی استاندار برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: با دستور استاندار مازندران برای تکمیل سالن اجتماعات این مجتمع و اتمام نهایی پروژه در سال آینده مبلغ شش میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد.

آهنگر همچنین از تماس تلفنی استاندار با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و تصریح کرد: در تماسی که استاندار با مقامات ملی در این راستا داشت، مقرر شد تا این پروژه برای تخصیص اعتبارات سال آینده در لیست پروژه‌های سفر دوم رئیس جمهور به استان قرار گیرد.