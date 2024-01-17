عمده محصولات غذایی خارجی در بازار تقلبی است

محمد حسین اصفهانی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماهانه ۳.۵ تا چهار میلیون دلار صادرات مواد غذایی و آشامیدنی از استان صادر می‌شود، افزود: محصولات لبنی، نوشیدنی‌ها و غیره به کشورهایی نظیر روسیه، خلیج فارس، کشورهای اروپایی و اوراسیا و غیره صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقای کیفیت مواد غذایی نیز گفت: این کارخانه‌ها تابع مقررات و استانداردهایی هستند و باید این ضوابط را رعایت کنند.

وی با اظهار اینکه بیش از ۵۰۰ کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی در استان وجود دارد، گفت: حدود ۴۰۰ کارخانه مواد غذایی در استان فعال است و تلاش می‌کنند محصولاتی تولید کنند که مشتری پسند باشند.

اصفهانی زاده با عنوان اینکه ضوابط خاصی برای محصولات نوآورانه وجود ندارد، گفت: سعی می‌کنیم براساس محصولات مشابه خارجی به آنها پروانه دهیم تا از گردونه رقابت عقب نمانند.

وی درباره قاچاق مواد غذایی با بیان اینکه قاچاق محصولات وجود دارد، گفت: به دلیل گران شدن دلار هرچند میزان قاچاق کم شده است اما وجود دارد و بیشتر محصولات تقلبی هستند نه وارداتی زیرا با گرانی دلار واردات آن صرف ندارد و عمده محصولات فیک و تقلبی هستند.

وی بر لزوم مصرف محصولات و مواد غذایی بهداشتی دارای برند و پروانه داخلی تاکید کرد و گفت: باید استفاده از محصولات داخلی فرهنگ سازی شود.