تقدیم لایحه بودجه ۵۵ هزار میلیارد ریالی شهرداری به شورای شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد، عزیزالله سیفی رییس شورای شهر یزد در جلسه صحن علنی شورای شهر یزد اظهار کرد: شهردار شهر میراث جهانی یزد، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری را به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال تقدیم این شورا کرد که بر اساس راهبردهای اساسی شورای اسلامی شهر تدوین شده است.

وی افزود: این بودجه بر اساس تورم موجود و شرایط اقتصادی شهروندان در برآورد کلی منابع و مصارف و همچنین تعریف پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده و به همین دلیل افزایش زیادی نسبت به بودجه سال گذشته در نظر گرفته نشده است.

سیفی ادامه داد: از کل بودجه پیشنهادی۱۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۹ درصد کل بودجه در بخش جاری و افزون بر ۳۹ هزار ریال معادل ۷۱ درصد در بخش عمرانی و سایر مصارف پیش‌بینی شده و جزئیات این بودجه در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر یزد بررسی شده و حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پس از طرح در کمیسیون‌ها و تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود.