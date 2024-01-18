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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

کنگره «روایت عاشورا» در تبریز برگزار می‌شود

کنگره «روایت عاشورا» در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- نخستین کنگره «روایت عاشورا» با محوریت بزرگداشت «حاج مجتبی زاد صادق» پژوهشگر فقید شعر آئینی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره «روایت عاشورا» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با همکاری انجمن شاعران اهل بیت (ع) و محوریت بزرگداشت «حاج مجتبی زاد صادق» پژوهشگر فقید شعر آئینی در تبریز برگزار خواهد شد.

این کنگره با هدف «حمایت از گسترش و شکوفایی شعر و ادب آئینی»، «معرفی و تکریم شاعران و پژوهشگران آئینی»، «الگوسازی از آفرینش گران آثار ادبی فاخر در زمینه شعر و ادب آئینی»، «تقویت جریان سازی شعر و ادب آئینی» و «ارتقای آگاهی عمومی در خصوص شعر و ادب آئینی و فعالان این حوزه» در سطح آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

«آثار و شخصیت مرحوم استاد حاج مجتبی زاد صادق» موضوع ویژه نخستین کنگره استانی «روایت عاشورا» است که در نزدیک به نیم قرن فعالیت در حوزه شعر و ادب آئینی به انتشار آثار و اشعار شاعران سلف پرداخته و در احیای آثار و نام آنها فعالیت کرده است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود با موضوعاتی چون «کتاب شناسی استاد زاد صادق»، «زندگی نامه و ابعاد شخصیتی استاد زاد صادق»، «نقش استاد زاد صادق در احیای آثار شاعران آئینی»، «تاثیر انتشار سلسله کتابهای «گنجینه گذشتگان» در حوزه شعر آئینی»، «خاطرات، ادبی، اجتماعی سیاسی و از استاد زاد صادق»، «فعالیت های استاد زاد صادق در انقلاب، دفاع مقدس و بعد از آن» و «استاد زاد صادق و هیئت‌های حسینی» را برای شرکت در این کنگره از طریق نرم افزارهای کاربردی اینا سروش و روبیکا به صورت پرونده (فایل) ورد به آدرس کاربری @revayate_ashura و با درج مشخصات خود مانند نشانی، شماره تلفن همراه و شماره ملی ارسال کنند.

دبیرخانه نخستین کنگره «روایت عاشورا» در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی واقع بوده و علاقمندان به شرکت در این کنگره می‌توانند تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ مقالات یا اشعار خود را که پیش از این در جایی چاپ نشده یا در رویداد و همایش‌های دیگر شرکت نکرده، به این دبیرخانه ارسال کنند و اشعار شاعران درباره موضوعات مختلف مرتبط با کنگره یا درباره استاد زاد صادق نیز پذیرفته خواهد شد.

کد مطلب 5998072

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