به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره «روایت عاشورا» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با همکاری انجمن شاعران اهل بیت (ع) و محوریت بزرگداشت «حاج مجتبی زاد صادق» پژوهشگر فقید شعر آئینی در تبریز برگزار خواهد شد.

این کنگره با هدف «حمایت از گسترش و شکوفایی شعر و ادب آئینی»، «معرفی و تکریم شاعران و پژوهشگران آئینی»، «الگوسازی از آفرینش گران آثار ادبی فاخر در زمینه شعر و ادب آئینی»، «تقویت جریان سازی شعر و ادب آئینی» و «ارتقای آگاهی عمومی در خصوص شعر و ادب آئینی و فعالان این حوزه» در سطح آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

«آثار و شخصیت مرحوم استاد حاج مجتبی زاد صادق» موضوع ویژه نخستین کنگره استانی «روایت عاشورا» است که در نزدیک به نیم قرن فعالیت در حوزه شعر و ادب آئینی به انتشار آثار و اشعار شاعران سلف پرداخته و در احیای آثار و نام آنها فعالیت کرده است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود با موضوعاتی چون «کتاب شناسی استاد زاد صادق»، «زندگی نامه و ابعاد شخصیتی استاد زاد صادق»، «نقش استاد زاد صادق در احیای آثار شاعران آئینی»، «تاثیر انتشار سلسله کتابهای «گنجینه گذشتگان» در حوزه شعر آئینی»، «خاطرات، ادبی، اجتماعی سیاسی و از استاد زاد صادق»، «فعالیت های استاد زاد صادق در انقلاب، دفاع مقدس و بعد از آن» و «استاد زاد صادق و هیئت‌های حسینی» را برای شرکت در این کنگره از طریق نرم افزارهای کاربردی اینا سروش و روبیکا به صورت پرونده (فایل) ورد به آدرس کاربری @revayate_ashura و با درج مشخصات خود مانند نشانی، شماره تلفن همراه و شماره ملی ارسال کنند.

دبیرخانه نخستین کنگره «روایت عاشورا» در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی واقع بوده و علاقمندان به شرکت در این کنگره می‌توانند تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ مقالات یا اشعار خود را که پیش از این در جایی چاپ نشده یا در رویداد و همایش‌های دیگر شرکت نکرده، به این دبیرخانه ارسال کنند و اشعار شاعران درباره موضوعات مختلف مرتبط با کنگره یا درباره استاد زاد صادق نیز پذیرفته خواهد شد.