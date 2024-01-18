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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

رییس کل دادگستری مازندران:

باند اراذل و اوباش مسلح در آمل دستگیر شدند

باند اراذل و اوباش مسلح در آمل دستگیر شدند

ساری- رییس کل دادگستری مازندران از انهدام باند اراذل و اوباش مسلح که با حرکات ایذائی و تیراندازی در شهرستان آمل موجب رعب و وحشت مردم شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری گفت: در پی وقوع یک فقره جرح عمدی با چاقو و نیز تیراندازی در آمل، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تعیین بازپرس ویژه برای این پرونده و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی و امنیتی، اعضای اصلی این باند سه نفره و سایر مرتبطان، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به توقیف خودروی متهمین، گفت: در این پرونده مجموعاً هشت نفر، دستگیر و سه قبضه سلاح گرم و مقادیری مشروبات الکلی از متهمین کشف و ضبط شد.

وی افزود: دستگاه قضائی استان با هر شخصی که به هر نحوی در جامعه، برای مردم و شهروندان عزیز، ناامنی و ترس ایجاد کند، در چهارچوب موازین قانونی، قاطعانه مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 5998110

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