۱۰۴ نفر براثر حوادث کار در مازندران جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش ۹ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار تصریح کرد: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان طی ۹ ماه امسال به ترتیب شهرستان ساری با ۱۷، آمل با ۱۳ و تنکابن با ۱۰ مورد بیشترین فوتی و شهرستان‌های کلاردشت و فریدون کنار هر کدام با ۲ مورد فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۴۴ نفر، برق گرفتگی با ۲۷، اصابت جسم سخت با ۱۴، و سایر موارد با ۱۲ مورد در رتبه بعدی قرار دادند و در ماه خرداد ماه با ۱۷، فروردین، آبان و آذر هر کدام با ۱۳ و مورد بیشترین و اردیبهشت با ۷ مورد کمترین آمار فوتی در آن گزارش شده است.

وی گفت: سنین ۴۱ تا ۴۰ سال با ۲۷ مورد بیشترین فوتی و بیش از ۶۱ سال با ۷ فوتی کمترین آمار را داشتند و ۶۶۱ شامل ۶۱۹ مرد و مابقی زن مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشت.