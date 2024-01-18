۷۳ هزار نیکوکار همراه کمیته امداد اردبیل هستند

عباس عوض‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۶۴ مرکز نیکوکاری در قالب یک شبکه منسجم و محله‌‎محور به محرومان و نیازمندان ارائه خدمات می‎‌کنند.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون به همت این مراکز ۸۶۰ میلیارد ریال جذب درآمد و منابع مالی را شاهد بودیم.

رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خیریه‌های کمیته امداد استان اردبیل گفت: این مراکز به ۳۰ هزار خانوار خدمات ارائه می‌کنند که این خدمات در حوزه‌های مختلف و با محوریت پنج حوزه مهم و اساسی است.

عوض‌زاده همراهی ۷۳ هزار نفر نیکوکار و خیر را با مراکز نیکوکاری یادآور شد و افزود: یک‌هزار و ۵۵۰ نفر هیأت عامل در قالب این مراکز با کمیته امداد همکاری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در طول سال و در قالب پنج سبد معیشتی، بهداشت و درمان، فرهنگی و آموزشی، اشتغال و کارآفرینی و مسکن و جهیزیه خدمات مناسب و مطلوب به نیازمندان و فقرا به شکل محله‌محور ارائه می‌شود.

رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خیریه‌های کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: مردم استان اردبیل در کنار واریزی از طریق شماره کارت می‌توانند از طریق USDD با زیرکد *۸۸۷۷# واریزی خود را به راحتی انجام دهند.