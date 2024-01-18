تحقق بیانیه گام دوم نیازمند حکمرانی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی ظهر پنجشنبه در نشست با هیئت امنا مساجد شهر قزوین، ضمن تأکید بر حکمرانی مردمی تصریح کرد: هرجا که حکمرانی مردمی حاکم شد و مردم به میدان آمدند از بحران‌ها و مشکلات عبور کردیم و هرجا که هنر استفاده از ظرفیت مردمی را نداشتیم نتوانستیم بر مشکلات پیروز شویم.

وی افزود: از سیره پیامبران و امامان تا امامین انقلاب را اگر نگاه کنیم الگو می‌گیریم که هر کسی باید مسئولیت کار خودش را بر عهده بگیرد و از فرافکنی خودداری کند، این فرهنگ و گفتمان در جریان مؤمن به انقلاب وجود دارد و باید تلاش کنیم به گفتگوی قالب در کشور تبدیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین اظهار کرد: یکی از دوگانه‌های خطرناک که نظام اسلامی را تهدید می‌کند دوگانه مسئولین_مردم و دوگانه حاکمیت_مردم است، به ویژه در چند سال اخیر جریان معارض و دشمنان انقلاب بر این موضوع متمرکز شدند و عده‌ای در پازل دشمن همراهی و همنوایی کردند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از افراد با بیگانگی از مردم فاصله گرفتند، به میز و صندلی چسبیدند و در بحران‌ها و روزهای سخت مردم را رها کردند و همین‌ها باعث شد که ضربه بزنند؛ اگر می‌خواهیم راه پیش روی گام دوم انقلاب مستحکم‌تر از چله اول انقلاب باشد باید بر گفتمان حکمرانی مردمی باور داشته باشیم.

کاظمی یادآور شد: گفتمان مردمی باید به گفتمان غالب در همه جامعه تبدیل شود، اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم همین روحیه مردمی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی موجب پیروزی در دفاع مقدس شد، در نظام امت و امام این‌طوری است و مردم معطل مسئول نمی‌مانند و خودشون وارد میدان می‌شوند که مدیریت کرونا یکی از مصداق‌های این گفتمان مردمی طی سال‌های اخیر است.

وی افزود: اگر حکمرانی مردمی محقق شود ما رسالت خود را در بیانیه گام دوم انقلاب انجام داده‌ایم، اگر دوگانه حاکمیت_مردم را پیش بگیریم در گام دوم انقلاب دولت اسلامی شکل نمی‌گیرد؛ در همه موارد هم از جمله حجاب و عفاف باید گفتمان‌سازی مردمی صورت بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین یادآورشد: امروز عزم جدی دولت حذف فساد و جمع‌آوری فساد در همه جوانب و ابعاد آن است، همچنین در حوزه معیشت، مردمی‌سازی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی در شاخص‌های کلان اقتصادی اتفاقات مثبت و ویژه‌ای رخ داده است و نسبت به دهه گذشته با رشد روبرو بودیم.

کاظمی بیان کرد: نگاه به انتخابات باید مانند نگاه به دفاع مقدس، سیل و زلزله و مسئله کرونا و موارد این چنینی باشد اگر گفتمان مردمی را بتوانیم در مجلس حاکم کنیم مجلس، دولت و دستگاه قضا اصلاح می‌شود، اساساً حکمرانی مردمی دارای اهمیت بالایی است و باید بستر آن فراهم شود.

وی تأکید کرد: امروز توان و قوت جمهوری اسلامی با هیچ برهه‌ای از تاریخ انقلاب قابل قیاس نیست، جمهوری اسلامی بیش از ۴ دهه متأثر از ایستادگی مردم امروز در حد بالایی ظهور پیدا کرده و سبب شکست دشمن شده است.