به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه این هفته تهران بیست و نهم دی ماه، به امامت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای ورود نمازگزاران باز می‌شود و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود. سخنران قبل از خطبه‌های این هفته حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور خواهد بود.

هشتمین گردهمایی حلقات صالحین بسیج در نماز جمعه تهران تحت عنوان «میقات در میعاد»، با حضور بیش از ۴۰۰ حلقه خواهر و برادر برگزار خواهد شد.

در بخش معرفی کتاب منتخب این هفته، به مناسبت روز جهانی غزه، کتاب "اسرائیلی که من دیدم؛ نه صلح، نه حرف اضافه" معرفی می‌گردد. این کتاب اثری است از "عاطف حزین" با ترجمه وحید خضاب، "خاطرات خبرنگار عرب از سفر ۱۹۹۶ به شهرهای صهیونیست نشین" که انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است.

راوی کتاب اگرچه به دو دهه قبل سفر می‌کند، اما این سفر روشن‌کننده وضعیت فلسطین و اسرائیل در دنیای امروز نیز هست.

کتاب «اسرائیلی که من دیدم؛ نه صلح، نه حرف اضافه» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه در محوطه شرقی شبستان در معرض انتخاب نمازگزاران می‌باشد.

مجموعه‌هایی که این هفته در میزهای خدمت نماز جمعه تهران پاسخگوی مراجعان هستند:

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

اداره کل بهزیستی استان تهران

اداره کل تعاون روستایی استان تهران

مرکز ملی بهبود کسب و کار

دفتر پیشخوان دولت (ثبت نام، تعویض و تغییر مالکیت سیم کارت، تأییدیه تحصیلی و کد پستی، پرداخت خلافی، عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال، طرح ترافیک، عوارض آزادراهی، نوبت دهی تعویض پلاک، مشاهده و ثبت نام سامانه و ابلاغیه ثنا، اعتراض یارانه، تمدید بیمه سلامت و ثبت نام سجا)

• ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• کمیته امداد امام خمینی (ره)

• سازمان شهرداری تهران

• اداره پست شهر تهران

نمازگزاران هر هفته می‌توانند از فرصت مشاوره ازدواج، خانواده و کودک توسط متخصصان «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه تهران استفاده نمایند.

طبق معمول هفته‌های قبل، نمازگزاران محترم بعد از نماز در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی راهپیمایی خواهند داشت.