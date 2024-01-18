تساوی امارات و فلسطین/ تکلیف صعود به هفته پایانی کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال فلسطین و امارات در دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه پنج‌شنبه ۲۸ دی در ورزشگاه الجنوب و با قضاوت احمد العلی رو در روی هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

ترکیب تیم ملی فلسطین: رامی حامد، مصعب البطاط، ترمانینی، محمد صالح، کامیلو سالدانا (۹۰- جندی)، تامر صیام، اودای خروب (۹۰- زبیده)، رشید (۶۴- عبدالله جابر)، ابو واردا (۸۰- باتران)، ال قنبر (۸۰- کومبور) عدی دباغ

ترکیب تیم ملی امارات: خلید عیسی، ایدریس، عبدالعزیز، خلیفه مبارک الحمدی (اخراج در دقیقه ۳۷)، الدهنهانی (۶۵- الزعبی)، رامادان (۶۶- سالمین)، رشید، لیما (۴۰- هاشمی)، احمد صالح (۶۶- الحمد)، کاندو (۵۵- یحیی القسانی) و سلطان عدیل

تماشاگران در ورزشگاه الجنوب با در دست داشتن پرچم فلسطین از بازیکنان این تیم در دیدار برابر امارات حمایت کردند.

بازی آرام دو تیم در شروع نیمه اول

تا ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی، بازیکنان دو تیم بازی محتاطانه در دستورکار داشتند و بیشتر به دنبال حفظ توپ و در جریان انداختن آن بین بازیکنان خودی بودند.

اشتباه بازیکنان فلسطین و گل اول برای امارات

در دقیقه ۲۳ و روی اشتباه بازیکنان فلسطین در میانه‌های زمین توپ به علی صالح رسید و او توپ را به محوطه جریمه فلسطین ارسال کرد که سلطان عدیل توانست از جاگیری نامناسب مدافعان فلسطین نهایت استفاده را کرد و با ضربه سر زیبا گل اول بازی را برای امارات به ثمر رساند.

مهار عیسی مانع از گلزنی بازیکن فلسطین

در دقیقه ۳۲ برای بازیکنان فلسطین کرنر شکل گرفت که توپ به محوطه جریمه امارات ارسال شد که با دفع مدافع این تیم همراه شد و در برگشت شوت عدی خروب را خلید عیسی به خوبی مهار کرد.

اخراج مدافع امارات و پنالتی برای فلسطین

بازیکنان فلسطین حمله را به سمت دروازه امارات شکل دادند که خلیفه مبارک الحمدی، عدی دباغ مهاجم فلسطین را در محوطه جریمه سرنگون کرد و داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی VAR برای فلسطین پنالتی اعلام و مدافع امارات را اخراج کرد و تامر صیام پشت توپ قرار گرفت که خلید عیسی با یک واکنش زیبا آن را مهار کرد تا حساب کار همچنان یک بر صفر به سود تیم امارات باقی بماند.

اولین گل به خودی جام ملت‌های ۲۰۲۳ به نام مدافع امارات

در نیمه دوم بازیکنان فلسطین برای جبران گل خورده بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۹ تامر صیام توپ را از سمت چپ به سمت دروازه امارات ارسال کرد که بادر ناصر مدافع این تیم به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا حساب کار یک بر یک مساوی شود.

واکنش زیبای عیسی مانع از کامبک فلسطین

بازیکنان فلسطین در نیمه دوم بهتر از اماراتی‌ها بودند و در دقیقه ۶۱ کرنر برای این تیم شکل گرفت که تامر صیام توپ را از سمت راست به درون محوطه جریمه فلسطین سانتر کرد که با ضربه سر محمد صالح همراه شد و در ادامه خرید عیسی به زیبایی توپ را مهار کرد تا مانع از گلزنی مجدد فلسطینی‌ها و کامبک آنها شود.

بدشانسی فلسطین در به ثمر رساندن گل برتری

بازیکنان فلسطین در نیمه دوم از ۱۰ نفره شدن تیم امارات نهایت استفاده را کردند و حملات زیادی را روی دروازه این تیم به وجود آوردند. در دقیقه ۶۸ و از سمت چپ محمود ابو وردا توپ را به درون محوطه جریمه امارات سانتر کرد و ضربه سر عدی دباغ به شکلی خطرناک از بالای دروازه راهی اوت شد.

ناکامی عدی دباغ در گلزنی برای فلسطین

عدی دباغ مهاجم تیم ملی فلسطین دو موقعیت خوب برای گلزنی داشت اما هیچکدام از آنها را تبدیل به گل نکرد. ابتدا در دقیقه ۷۳ و از سمت راست در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک چرخش زیبا اقدام به شوت زنی زمینی کرد که خلید عیسی با واکنش خود مانع از گلزنی او شود.

پس از آن و در دقیقه ۷۶ دباغ بار دیگر صاحب توپ شد و این بار از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد اما توپ او با اختلاف اندک از کنار دروازه امارات به بیرون برود تا این مهاجم در دو صحنه از به ثمر رسیدن گل پیروزی بخش برای فلسطین ناکام بماند.

با کسب نتیجه تساوی، تکلیف تیم امارات برای حضور در جمع ۱۶ تیم برتر این مسابقات به دیدار دور سوم برابر ایران کشید. در دیگر بازی گروه C تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ شامگاه جمعه ۲۹ دی از ساعت ۲۱ به مصاف هم می‌روند.

جدول گروه C به شرح زیر است:

گروه C: ایران، امارات، هنگ کنگ، فلسطین