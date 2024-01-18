دریافت 14 MB کد مطلب 5998444 https://mehrnews.com/x33Zkf ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲:۵۵ کد مطلب 5998444 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲:۵۵ فلسطین ۱-۱ امارات / شاگردان بنتو از شکست فرار کردند دیدار تیم های ملی فوتبال فلسطین و امارات با نتیجه تساوی به پایان رسید. کپی شد مطالب مرتبط مدافع امارات دیدار با ایران را از دست داد برتری امارات در نیمه اول دیدار با فلسطین تساوی امارات و فلسطین/ تکلیف صعود به هفته پایانی کشید برچسبها فلسطین تیم ملی فوتبال فلسطین امارات متحده عربی امارات تیم ملی امارات جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر
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