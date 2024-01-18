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کد مطلب 5998444
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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲:۵۵

فلسطین ۱-۱ امارات / شاگردان بنتو از شکست فرار کردند

فلسطین ۱-۱ امارات / شاگردان بنتو از شکست فرار کردند

دیدار تیم های ملی فوتبال فلسطین و امارات با نتیجه تساوی به پایان رسید.

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