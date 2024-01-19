عقب ماندگی تاریخی آموزشی آذربایجان غربی/۵۰۰۰ کلاس درس نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی اظهار کرد: شاهد عقب افتادگی تاریخی آموزشی در این استان هستیم که با استفاده از تمامی منابع ملی، استانی و سفر رئیس جمهور باید به فکر جبران عقب ماندگی و رفع موانع باشیم.

وی افزود: پنج هزار کلاس درس از نیازهای اساسی این استان است و ۲ هزار کلاس درس نیمه تمام نیز در حال ساخت بوده اما این موارد پاسخگوی نیاز آموزشی آذربایجان‌غربی نیست بنابراین با اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید پروژه‌های جدید آموزشی را به سرعت آغاز کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت خیرین در حوزه آموزشی گفت: از ظرفیت خیرین، نهادهای حمایتی و حاکمیتی نیز در اجرا و اتمام این پروژه‌های آموزشی استفاده شود که کمک آنها می‌تواند جهشی در احداث فضای آموزشی در استان باشد.

آذربایجان غربی رتبه‌های پایین از نظر فضاهای آموزشی دارد

وی با بیان اینکه این استان رتبه‌های پایین از نظر فضاهای آموزشی دارد افزود: آموزش‌های لازم در جهت پیشرفت اساسی و مهارت آموزی در کنار به کارگیری نیروهای تولیدی و صنعتی استان از اولویت‌های مدیران آذربایجان‌غربی است.

معتمدیان گفت: آموزش مهارت آموزی در کشورهای توسعه یافته یک اصل پایدار است و در کشور ما نیز این موضوع جایگاه ویژه‌ای دارد بنابراین آذربایجان‌غربی نباید از قطار توسعه آموزشی جا بماند.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در اولویت استانداری قرار دارد افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری بیش از سه هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در ۲ سال گذشته در آذربایجان‌غربی به بهره برداری رسیده است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: درصدد هستیم دهه فجر امسال و هفته دولت سال آینده نیز تعداد دیگری پروژه نیمه تمام را به نتیجه رسانده و افتتاح کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف استان با استفاده از اعتبارات ملی صورت گرفته است افزود: فقط در حوزه وزارت نیرو توانسته‌ایم در شمال و جنوب استان بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال طرح را اجرایی کنیم.

تا پایان سال آینده تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه گاز متصل می‌شوند

معتمدیان با تاکید بر عدالت محوری دولت سیزدهم اظهار کرد: احصای ۷۳۰ پروژه در سفرهای شهرستانی و تکمیل مطالعات آن به دنبال عدالت و ایجاد توازن موجب شده تا برخی شهرها از شاخص‌های محرومیت عبور کنند و به درجه سبز و بهبودی برسند.

وی با اشاره به پروژه‌های گازرسانی افزود: سرانه میانگین خط لوله گاز ارتقا یافته و تا پایان سال آینده تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه گاز متصل می‌شوند.

معتمدیان با اشاره به پروژه‌های وزارت ارتباطات در آذربایجان‌غربی گفت: تا پایان سال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای اینترنت پرسرعت می‌شوند و درصدد اتصال شهرهای بزرگ به شبکه اینترنت پر سرعت با طرح ftth از طریق وزارت ارتباطات هستیم که امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این اتفاق در آذربایجان‌غربی رخ دهد.

وی ادامه داد: با ریل گذاری از طریق تمامی شهرداری‌های استان موانع موجود در رسیدن به سرعت بالای اینترنت رفع شده و امیدواریم این طرح به زودی به اتمام برسد.

وی با اشاره به حوزه‌های راه، آبفا، بهداشت، درمان و مسکن اظهار کرد: اتفاقات خوبی در این استان در حال انجام است که نمود آن در دهه فجر به چشم خواهد آمد.

بهار سال آینده هیأت دولت به آذربایجان غربی سفر می‌کند

معتمدیان با قدردانی از اداره کل امور مالیاتی استان گفت: نارضایتی‌های واحدهای تولیدی از امور مالیاتی تا حدی به مساعد بودن فضا تبدیل شده است چراکه فشار نسبی به آنها کم شده و در اصل ورود نهادهای امنیتی و اتخاذ تصمیم‌های مهم در خصوص فرار مالیاتی موجب افزایش تحقق مالیات شد.

وی در خصوص تکمیل پروژه‌های سفر رئیس جمهور گفت: با اتمام پروژه‌های مهم، در فصل بهار آتی شاهد سفر استانی دولت به آذربایجان‌غربی خواهیم بود، عقب افتادگی‌های پروژه‌ها باید برطرف شود تا طبق اولویت بندی تمامی پروژه‌ها را به اتمام برسانیم و شاهد جذب اعتبارات دیگری برای پروژه‌های جدید باشیم.

بررسی آخرین مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر همراه با رأی گیری قرار گرفت.