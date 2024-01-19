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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران عنوان کرد؛

سهم ارزی شیرخشک را به داروخانه‌ها نداده اند

سهم ارزی شیرخشک را به داروخانه‌ها نداده اند

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، از تاخیر سه ماهه در پرداخت سهم ارزی شیرخشک به داروخانه‌ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در یک برنامه تلویزیونی به روند افزایش نرخ ارز شیرخشک اشاره کرد و گفت: ارز شیرخشک از ترجیحی به نیمایی تبدیل شد تا از قاچاق معکوس جلوگیری کند و تولیدکنندگان داخلی هم با دغدغه کمتری مشغول تولید باشند.

وی با اشاره به تغییر نرخ ارز شیرخشک از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، افزود: البته مردم نباید نگران گران شدن شیرخشک باشند، چون قرار شده مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را؛ سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بیمه سلامت بدهند و بیمه سلامت هم به حساب داروخانه‌ها واریز کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از اینکه هنوز ریالی از سهم ارزی شیرخشک به داروخانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سه ماه است از اجرای طرح توزیع شیرخشک با کد ملی می‌گذرد، اما بیمه سلامت و سایر سازمان‌ها نسبت به پرداخت سهم داروخانه‌ها بی اعتنا هستند.

احمدی با اشاره به نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برای ارسال لیست داروخانه‌هایی که شیرخشک توزیع می‌کنند، افزود: این نامه به تاریخ ۱۳ دی ماه ارسال شده، اما بیمه سلامت هنوز وجهی به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.

وی گفت: البته بیمه سلامت هم مدعی است که سازمان برنامه و بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم ارزی شیرخشک را به بیمه سلامت نداده اند.

احمدی افزود: داروخانه‌ها، شیرخشک را نقدی یا با چک ۱۵ یا ۲۰ روزه می خرند و اگر هزینه‌ها جبران نشود، دچار مشکل می‌شوند.

کد مطلب 5998524
حبیب احسنی پور

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