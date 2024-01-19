به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در یک برنامه تلویزیونی به روند افزایش نرخ ارز شیرخشک اشاره کرد و گفت: ارز شیرخشک از ترجیحی به نیمایی تبدیل شد تا از قاچاق معکوس جلوگیری کند و تولیدکنندگان داخلی هم با دغدغه کمتری مشغول تولید باشند.

وی با اشاره به تغییر نرخ ارز شیرخشک از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، افزود: البته مردم نباید نگران گران شدن شیرخشک باشند، چون قرار شده مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را؛ سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بیمه سلامت بدهند و بیمه سلامت هم به حساب داروخانه‌ها واریز کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از اینکه هنوز ریالی از سهم ارزی شیرخشک به داروخانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سه ماه است از اجرای طرح توزیع شیرخشک با کد ملی می‌گذرد، اما بیمه سلامت و سایر سازمان‌ها نسبت به پرداخت سهم داروخانه‌ها بی اعتنا هستند.

احمدی با اشاره به نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برای ارسال لیست داروخانه‌هایی که شیرخشک توزیع می‌کنند، افزود: این نامه به تاریخ ۱۳ دی ماه ارسال شده، اما بیمه سلامت هنوز وجهی به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.

وی گفت: البته بیمه سلامت هم مدعی است که سازمان برنامه و بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم ارزی شیرخشک را به بیمه سلامت نداده اند.

احمدی افزود: داروخانه‌ها، شیرخشک را نقدی یا با چک ۱۵ یا ۲۰ روزه می خرند و اگر هزینه‌ها جبران نشود، دچار مشکل می‌شوند.