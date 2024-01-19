مردم در انتخابات، بهتر از گذشته مایه افتخار کشور و نظام خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه، اظهار کرد: جمله‌ای که شهید عزت ساز ما سردار سلیمانی گفتند تا کسی شهید نباشد شهید نمی‌شود، معنایش این است که شهید که به مقام شهود می‌رسد، شهید که نظر به وجه الله می‌کند، شهید که رنگ خدا می‌گیرد، کسانی که در زندگی الهی نفس می‌کشند، الهی کار می‌کنند و آدم وقتی کار آنها را می‌بیند می‌گوید این کار و این نفس، کار خدا است. به همین خاطر انسان آن معیت با پیامبران و امامان بعد از مرگش را وقتی خواهد یافت که قبل از مرگ این را تجربه کند. راهی که پیغمبر رفته را باید الگوی خودش قرار دهید و به طرف قله راهی شوید و خود را آماده کنید تا به قله کمالات انسانی و خصایص بندگی برسید.

وی افزود: ماه رجب فرصتی برای دستیابی به کاروان‌های علم است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: اعتکاف فرصتی استثنایی است و خاصیت چندین عبادت خاص را برای اهل مراقبه دارد. اعتکاف را از حالا باید آماده شد و باید جان را پاک کرد تا به آن محل نورانی مقدس همراه همه افراد گرد هم بیاییم. دلسوخته‌ها و دلپاک‌ها در این مدت زمان اعتکاف توشه‌های بزرگی برای آخرت خود کسب می‌کنند.

وی درباره موضوع فلسطین، گفت: طی این بیش از ۱۰۰ روز، رژیم وحشی و بی وجدان صهیونیست‌ها خود را به دنیا نشان داد و نفرت جهانی را برای خود ذخیره کرد. آن‌ها با بمب‌ها خانه‌ها را ویران کردند و به کودکان و زنان هم رحم نکردند و به بیمارستان‌ها تهاجم کردند. خبرنگاران را کشتند و به تمام قوانین بین المللی پشت پا زدند، اما به سه هدف خود یعنی نابودی حماس و ترک غزه توسط مردم و آزادی گروگان‌های خود نرسیدند.

حجت‌الاسلام صدیقی تصریح کرد: آن‌ها اکنون می‌گویند قصد ما شناسایی تونل‌ها و فرماندهان حماس است و آن‌ها به هیچیک از اهداف خود نرسیده‌اند و تا ابد هم نمی‌رسند و به امید خدا دست انتقام الهی را توسط همین افرادی که به خاک و خون کشیدند صهیونیست‌ها به زودی خواهند چشید.

وی درباره مساله انتخابات، گفت: رهبر معظم انقلاب در جمع ائمه جمعه مطالب راهبردی و سازنده و به موقع بیان فرمودند که درسی برای ما بود و اهمیت نماز جمعه و جایگاه آن را مطرح کردند که باید با چه زبانی و به چه نوعی با مردم صحبت کنیم. نماز جمعه از ظرفیت‌هایی است که خدا خواسته تا با آن مردم خود را نشان دهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: در سفارش‌های رهبری بر ائمه‌های نماز جمعه آن بود که مردم بسیار خوب و مؤمن هستند و وقتی کسانی از نظر ظاهری شرایط درستی ندارند، اما آن‌ها دلشان با خدا است. هر موقع وفاداری و آمادگی برای حضور در میدان‌های گوناگون و دفاع از کشورمان و مقابله با انواع تهاجم‌ها باشد مردم ما در مقابله با همه این‌ها ویژگی دارند؛ لذا مردمی که امتحان خود را هر ساله پای صندوق‌های رأی پس داده‌اند، هیچ گاه مشارکت را فراموش نمی‌کنند.

وی ادامه داد: دشمنان بدانند که این مردم امتحان خود را پس دادند و انقلاب با این مردم خداجوی و ولایت محور شکل گرفته است. این مردم بهتر از گذشته در انتخابات مایه افتخار نظام و کشور خود خواهند شد.

حجت‌الاسلام صدیقی تصریح کرد: هفته گذشته سپاه همیشه بیدار ما در مقابل ترورهایی که در این مدت انجام شد و حرکت‌های کور داعش و اسرائیل غاصب در ۲ منطقه مختلف مواضع تروریست‌ها و صهیونیست‌ها را با موشک مورد هدف قرار داد و در این حمله قهرمانانه و بسیار دقیق برگ زرینی بر اوراق طلایی دوران حیات سپاه و نیروهای مسلح اضافه کرد.