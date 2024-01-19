کسری بودجه ۵۹ میلیارد دلاری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بودجه دولت مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۳ کسری ۱.۳۷ تریلیون لیر (۵۹ میلیارد دلار) داشته و داده‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی نشان می‌دهد که این رقم از کسری ۱۴۲.۷ میلیارد لیره (۸.۶ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ بدتر شده است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای بودجه به ۵.۲ تریلیون لیر (۲۲۳.۵ میلیارد دلار) رسید و هزینه‌ها در سال گذشته ۶.۶ تریلیون لیر (۲۸۲.۵ میلیارد دلار) بود.

مخارج بدون بهره

افزون بر این، مخارج بدون بهره به ۵.۹ تریلیون لیر (۲۵۳.۶ میلیارد دلار) رسید، در حالی که پرداخت‌های بهره در ۶۷۴.۶ میلیارد لیر (۲۸.۹ میلیارد دلار) قرار گرفت. تراز بودجه، بدون احتساب سود پرداختی، ۷۰۰.۴ میلیارد لیره (۳۰ میلیارد دلار) کسری داشت و درآمدهای مالیاتی به ۴.۵ تریلیون لیر (۱۹۳.۱ میلیارد دلار) رسید.

تراز بودجه

در عین حال، در ماه دسامبر ۲۰۲۳، تراز بودجه به دنبال مازاد ۷۵.۶ میلیارد لیره (۲.۶ میلیارد دلار) در ماه نوامبر، ۸۴۲.۵ میلیارد لیره (۲۸.۹ میلیارد دلار) کسری ثبت کرد. درآمدهای بودجه در ماه دسامبر به ۴۴۹.۹ میلیارد لیره (۱۸.۹ میلیارد دلار) رسید، در حالی که هزینه‌ها ۱.۴ تریلیون لیر (۴۷.۸ میلیارد دلار) بود.

بر اساس اعلام بیزنس، همچنین، یک دلار آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲۹.۱۰۱۲ لیر معامله شد.