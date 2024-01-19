  1. استانها
  2. یزد
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

امام جمعه بخش مرکزی یزد:

مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است/ امنیت خط قرمز کشور

مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است/ امنیت خط قرمز کشور

یزد- امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: مخالفت با انتخابات مخالفت با مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و تضعیف جمهوری اسلامی به معنای تضعیف پرچم ولایت اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با تبریک اعیاد ماه رجب به‌ویژه میلاد امام علی (ع) اظهار کرد: دفاع از دین گاهی دفاع از رهبر دینی است و امیرالمومنین (ع) دفاع از رهبر دینی را وظیفه خود می‌دانستند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین مانند خطبه‌های نهج‌البلاغه، جهاد مانند جنگ با منافقین و حتی ایستادگی در برابر خرافات و بدعت‌ها مانند جریان فدک و تغییر معیارهای وزنی از جمله مهم‌ترین اقدامات حضرت علی (ع) در دفاع از رهبر دینی خود و دفاع از دین است.

امنیت مردم ایران خط قرمز کشور است

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقام‌گیری جمهوری اسلامی ایران از منافقان و گروهک‌های معاندان و منافقان در خارج از مرزها بیان کرد: این انتقام دو پیام با خود به همراه داشت که اولین مورد این است همه جا گروهک‌های منافقین تحت اشراف جمهوری اسلامی هستند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: دومین پیام این انتقام این بود که ما در بحث امنیت مردم ایران با هیچ‌کسی تصامح و تصالح نخواهیم داشت و کشورهای همسایه نیز باید امنیت منطقه را امنیت خود بدانند و نباید مامن و پناهگاه گروهک‌های منافق باشند.

مسئولان رضایت خلق را در چارچوب و شرایع دینی همواره در نظر بگیرند

وی با اشاره به دیدار ائمه جمعه کشور با مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این دیدار بیان شد که امامت جمعه کار بسیار دشواری است، زیرا خطیب جمعه زمانی که به خطابه می‌ایستد باید رضای خالق و رضای خلق را در نظر بگیرد و تاکید می‌کنم کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند باید رضایت خلق را در چارچوب شرع و دین در نظر داشته باشند.

مدرسی ادامه داد: مسئولان کشور نباید خود را از مردم‌داری، مردم‌دوستی و مردم‌فدایی دور کنند و بدانند که این مردم هستند که همیشه در تمام صحنه‌ها حضور دارند و دولت باید این حضور را مغتنم بشمارد و نباید مسائل مالی به مردم این‌چنین فشار بیاورد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: مسئله دوم بیان شده در این دیدار موضوع غزه بود؛ مردم غزه پیروز این نبرد خواهند بود و نگاه مردم به رژیم صهیونیستی ظلم و جنایت است و این رژیم قطعاً شکست‌خورده این جنگ خواهد بود.

وی بیان کرد: آفرین به انصارالله و مردم یمن که با صلابت تمام اقدام به قطع شریان رژیم صهیونیستی کردند و در این مسیر گام برداشتند.

مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود، مخالفت با انتخابات را مخالفت با اسلام دانست و گفت: این سخن رهبر انقلاب است و مخالفت با انتخابات مخالفت با مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی است و تضعیف جمهوری اسلامی به معنای تضعیف پرچم ولایت حضرت علی (ع) و اسلام ناب محمدی است، بنابراین در این برهه مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است.

امام جمعه بخش مرکزی بیان کرد: مردم در این نظام اصل و اساس هستند، چراکه جمهوری اسلامی مردم محور و پایه آن بر اساس مردم است.

وی ادامه داد: مردمی که اصل هستند همه در خدمت اسلام و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران همواره قدم برداشته و خواهند برداشت؛ توجه به مردم در تمام عرصه‌ها و در تمام مواقع باید به عنوان یک اصل اساسی برای تمام مسئولان و آحاد جامعه باشد.

کد مطلب 5998618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها