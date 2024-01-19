مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است/ امنیت خط قرمز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با تبریک اعیاد ماه رجب به‌ویژه میلاد امام علی (ع) اظهار کرد: دفاع از دین گاهی دفاع از رهبر دینی است و امیرالمومنین (ع) دفاع از رهبر دینی را وظیفه خود می‌دانستند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین مانند خطبه‌های نهج‌البلاغه، جهاد مانند جنگ با منافقین و حتی ایستادگی در برابر خرافات و بدعت‌ها مانند جریان فدک و تغییر معیارهای وزنی از جمله مهم‌ترین اقدامات حضرت علی (ع) در دفاع از رهبر دینی خود و دفاع از دین است.

امنیت مردم ایران خط قرمز کشور است

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقام‌گیری جمهوری اسلامی ایران از منافقان و گروهک‌های معاندان و منافقان در خارج از مرزها بیان کرد: این انتقام دو پیام با خود به همراه داشت که اولین مورد این است همه جا گروهک‌های منافقین تحت اشراف جمهوری اسلامی هستند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: دومین پیام این انتقام این بود که ما در بحث امنیت مردم ایران با هیچ‌کسی تصامح و تصالح نخواهیم داشت و کشورهای همسایه نیز باید امنیت منطقه را امنیت خود بدانند و نباید مامن و پناهگاه گروهک‌های منافق باشند.

مسئولان رضایت خلق را در چارچوب و شرایع دینی همواره در نظر بگیرند

وی با اشاره به دیدار ائمه جمعه کشور با مقام معظم رهبری تصریح کرد: در این دیدار بیان شد که امامت جمعه کار بسیار دشواری است، زیرا خطیب جمعه زمانی که به خطابه می‌ایستد باید رضای خالق و رضای خلق را در نظر بگیرد و تاکید می‌کنم کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند باید رضایت خلق را در چارچوب شرع و دین در نظر داشته باشند.

مدرسی ادامه داد: مسئولان کشور نباید خود را از مردم‌داری، مردم‌دوستی و مردم‌فدایی دور کنند و بدانند که این مردم هستند که همیشه در تمام صحنه‌ها حضور دارند و دولت باید این حضور را مغتنم بشمارد و نباید مسائل مالی به مردم این‌چنین فشار بیاورد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: مسئله دوم بیان شده در این دیدار موضوع غزه بود؛ مردم غزه پیروز این نبرد خواهند بود و نگاه مردم به رژیم صهیونیستی ظلم و جنایت است و این رژیم قطعاً شکست‌خورده این جنگ خواهد بود.

وی بیان کرد: آفرین به انصارالله و مردم یمن که با صلابت تمام اقدام به قطع شریان رژیم صهیونیستی کردند و در این مسیر گام برداشتند.

مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود، مخالفت با انتخابات را مخالفت با اسلام دانست و گفت: این سخن رهبر انقلاب است و مخالفت با انتخابات مخالفت با مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی است و تضعیف جمهوری اسلامی به معنای تضعیف پرچم ولایت حضرت علی (ع) و اسلام ناب محمدی است، بنابراین در این برهه مخالفت با انتخابات مخالفت با اسلام است.

امام جمعه بخش مرکزی بیان کرد: مردم در این نظام اصل و اساس هستند، چراکه جمهوری اسلامی مردم محور و پایه آن بر اساس مردم است.

وی ادامه داد: مردمی که اصل هستند همه در خدمت اسلام و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران همواره قدم برداشته و خواهند برداشت؛ توجه به مردم در تمام عرصه‌ها و در تمام مواقع باید به عنوان یک اصل اساسی برای تمام مسئولان و آحاد جامعه باشد.