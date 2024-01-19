اسلام با مقاومت مردم غزه در برابر اسراییل به سراسر جهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در این دیدار ایشان بر سه محور اخلاقی، اجتماعی و سیاسی صحبت کردند.

وی با اشاره به اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب در محور سیاسی بر لزوم اطلاع رسانی ائمه جمعه به مردم در مورد رویدادهای روز کشور و جهان است، ابراز کرد: در محور اجتماعی هم به ائمه جمعه توصیه شد که در مورد موضوعات مربوط به اسراف در زندگی با مردم صحبت کنند.

امام جمعه کاشان موضوع جوانی جمعیت را محور دیگر از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه دانستند و تصریح کرد: سیاست دشمنی در جلوگیری از افزایش جمعیت در کشور بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در غزه به مردم ظلم می‌کند، گفت: در نبرد اخیر رژیم صهیونیستی بیش از ۶۵ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه خالی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه در این جنگ بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم مقاوم غزه شهید و مفقود شدند، افزود: از بین شهدا بیش از ۱۰ هزار کودک و هفت هزار شهید وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه با مقاومت مردم غزه اسلام به سرتاسر جهان صادر شد، تاکید کرد: به گفته مقامات غربی نابود کردن حماس دیگر غیرممکن شده است.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام به موقع سپاه در بمباران مواضع تروریست‌ها در اربیل عراق و اربیل سوریه تاکید کرد: شلیک موشک از خوزستان به ادلب سوریه و نابودی مواضع تروریست‌ها در این منطقه به رژیم صهیونیستی یادآوری کرد موشک‌های ایران به پایتخت رژیم صهیونیستی هم می‌رسد.