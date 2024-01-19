لزوم آموزش مصرف بهینه آب و الگوی کشت به کشاورزان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در پایان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز استان بیش از تعهد تکلیفی محقق شده و ۲۱ مورد از ۵۲ نقطه‌ حادثه‌خیز راه‌های سطح استان ایمن‌سازی شده و ۱۰ نقطه دیگر نیز پیشرفت ۸۰ درصدی دارد که تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: اعتبارات استانی ۴۷ درصد، اعتبارات حوزه‌ی نفت ۲۳ درصد، توازن یک ۳۴ درصد، توازن دو ۳۱ درصد و اعتبارات سفر رئیس‌جمهور محترم ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

قاسمی فرزاد اظهار کرد: آخرین مهلت ارائه اسناد هزینه‌شده دستگاه‌های اجرایی ۱۵ بهمن ماه سال‌جاری است که تسریع در روند پیگیری این موضوع در جلسه‌ی امروز مورد تأکید قرار گرفت است.

وی افزود: نقطه حادثه‌خیز باقی‌مانده در سطح استان نیز در سال آینده ایمن‌سازی و رفع مخاطره خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه آبرسانی از سد تالوار برحسب نیاز بین یک‌هزار و ۴۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه در حال انتقال است اما قدرت انتقال یک‌هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه را داریم، افزود: سازمان جهادکشاورزی در زمینه‌ی آموزش مصرف بهینه‌ی آب و رعایت الگوی کشت و لزوم کاشت محصولات کم‌آب‌بر به کشاورزان و باغداران اهتمام ویژه داشته باشد.