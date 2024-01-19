به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به حمله موشکی سپاه به مقرهای تروریستی داعش و موساد اظهار کرد: با اینکه مقرهای تروریستی داعش و موساد در سوریه و اربیل و منهدم شد اما صهیونیست باید بداند که این آغاز انتقام از تروریستها بوده و تا آخرین نفر آنها مورد ضربه قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در صورت تداوم اقدامهای تروریستی علیه مردم و منافع، گرفتار انتقام دستان بلند ایران خواهد شد، گفت: ایران با این همزمانی حمله به داعش و موساد در انتقام حملات تروریستی، عملاً رژیم صهیونیستی را هم ردیف داعش در تروریسم معرفی کرد و در این حملات برای اولینبار از موشکهای بسیار دقیق با برد بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر استفاده کرد.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز بیان کرد: مقر تروریستها در ادلب سوریه از جنوب خوزستان مورد حمله قرار گرفت در حالی که اگر از کرمانشاه و یا آذربایجان غربی اقدام میشد مسافت نزدیکتر بود اما انتخاب این برد کاملاً حسابشده و معنادار بود که وقتی بدانیم حداقل برد مورد نیاز موشکی از ایران به اسرائیل تقریباً معادل همین ۱۲۰۰ کیلومتر است.
حجت الاسلام جعفرزاده ادامه داد: این حمله یک پیام هشدارآمیز بسیار محکم به رژیم صهیونیستی داشت که در صورت تداوم اقدامات تروریستی علیه مردم و منافع ایران، گرفتار انتقام دستان بلند ایران خواهد شد.
وی به ارائه تحلیلی در خصوص اهداف حمله آمریکا و انگلیس به یمن پرداخت و افزود: انگلیس و آمریکا با هدف حمایت از اسرائیل و به بهانه تأمین امنیت دریانوردی در بامداد جمعه ۲۲ دی ماه به نقاط زیادی در یمن حمله کردند اما دلایل و اهداف این حمله چه بود؟ از زمان شروع حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه بازوهای محور مقاومت علیه منافع اسرائیل و آمریکا فعال شدهاند.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز گفت: حزبالله لبنان جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی را هدف حملات خود قرار میدهد و حشدالشعبی عراق نیز پایگاههای آمریکا را مورد حمله قرار میدهد اما انصارالله یمن اقدام بسیار موثرتری انجام داده و در حمایت از فلسطین به کشتیهای عازم سرزمینهای اشغالی در دریای سرخ و تنگه باب المندب حمله میکند که تاکنون بیش از ۳۵ حمله صورت گرفته و بندر ایلات اسرائیل خالی از کشتی شده و تعطیل است.
حجتالاسلام جعفرزاده گفت: آمریکا بار دیگر حملهای از پیش باخته را شروع کرده است. تجربه آمریکا در جنگ افغانستان و عراق و سوریه به خوبی موید این مسأله است که دوران تعیینکنندگی غرب گذشته است و این حملات تنها برای دفاع از اعتبار ادعایی آمریکا صورت گرفته است چرا که در کل هیچ تأثیری بر معادلات منطقهای نداشته و انصارالله در ادامه حملات خود را از سر گرفته است.
اعتکاف بهترین فرصت برای سبکبالی است
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اصلاندوز با اشاره به آغاز ایام اعتکاف را راه و رسم سبک بالی عنوان کرد و ضمن دعوت از جوانان اصلاندوز برای شرکت در اعتکاف افزود: اعتکاف بهدلیل دو رکن روزه و وقوف شبانهروزی در مسجد و شبزندهداری، بهترین فرصتها برای سبکبالی است، نماز شب که بهترین و راه وارترین راحله است، دوم روزهداری و کمخوری.
وی با اشاره به قرارگیری در آستانه سالروز میلاد امیر المومنین (ع) و امام جواد (ع) ادامه داد: تحولات دنیای معاصر نشان میدهد که شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سبک و زندگی مدیریتی امیرالمومنین (ع) احتیاج دارد چرا که ایشان یک الگوی بی نظیر در این زمینه محسوب میشود.
حجتالاسلام جعفرزاده با اشاره به دیدار اخیر امامان جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری افزود: بیانات اخیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار با امامان جمعه سخنانی راهبردی و قابل تأمل راهبردی و اساسی است، ایشان در سال گذشته در دیدار سالانه با امامان جمعه مطالبی به همین مضمون بیان فرمودند. در دیدار اخیر مردم قم نیز با تأکیدی بیشتر و مبتنی بر نگاه امیرالمومنین (ع) مردم را «عماد» دین دانستند. حق هم همین است اگر «نماز عمود دین است مردم عماد دین هستند.»
وی افزود: اگر دین ضلع اول و رهبر ضلع دوم نظام و جامعه اسلامی است، ضلع سوم آن «مردم» هستند که پایه و عمود نظام هستند. امام خامنهای، به عنوان رهبر و اندیشمند برجسته اسلامی، در بیانات خود، مردم را دارای کرامت و ارزش و نیز قدرتمند و کارساز میدانند و برای نقش آنان در نظام اسلامی اهمیت بسیاری قائل هستند؛ به گونهای که مقبولیت نظام اسلامی را وابسته به پذیرش نظام از طرف مردم میدانند.
حجتالاسلام جعفرزاده ادامه داد: اندیشمندان و متفکران همواره در بررسی نظام سیاسی اسلامی، با نگاهی از بالا، به نقش و جایگاه حاکم، مسئولان و کارگزاران توجه کردهاند و به ویژگیها و باید و نبایدهای آنان پرداختهاند اما به جایگاه و ویژگیهای مردم که گستره و طیف وسیعی از هرم نظام سیاسی را تشکیل میدهند، کمتر توجه شده است. در حالی که در یک نظام و جامعه پیشرفته اسلامی، باید نقش و جایگاه مردم در حاکمیت نیز تعریف شده و مشخص باشد چرا که شناخت صحیح در این باره از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقشی تعیینکننده دارد.
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